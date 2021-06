Wann es mit dem Bau der Krippe in Ummern losgeht, ist offen

Samtgemeinde Wesendorf

Die DRK-Kita in Ummern soll eine Krippengruppe bekommen. Das zumindest hat der Wesendorfer Samtgemeinderat im März 2019 beschlossen. Wirklich weiter – abgesehen von den Planungen – ist das Projekt aber zwei Jahre später noch nicht „Wir warten seit Juli vergangenen Jahres auf die Baugenehmigung“, erklärte Samtgemeindebürgermeister René Weber während der jüngsten Sitzung des Kita-Ausschusses der Samtgemeinde.

Um nicht noch mehr Zeit zu verlieren, wenn die Genehmigung seitens des Landkreises endlich erteilt wird, wurde bereits damit begonnen, die Spielgeräte auf dem Spielplatz in diesem Bereich abzubauen. Ursprünglich sollte bereits im vergangenen Jahr mit dem rund eine Million Euro teuren Bau begonnen werden, die Gestaltung des Außengeländes war eigentlich schon für 2021 vorgesehen – und wird jetzt wohl auch erst ein Jahr später umgesetzt werden.

Forderung: Den Platzbedarf in Ummern im Blick behalten

In der Krippengruppe soll Platz für 15 Kinder sein. Nach Fertigstellung werden zwölf Plätze in der Familiengruppe frei für Kinder über drei Jahren, weil die unter Dreijährigen dann in die neue Gruppe ziehen – was für Entspannungen in der Kinderbetreuung in Ummern sorgen soll. „Wir sollten die Erweiterung aber angesichts der Nachfrage und des neuen Baugebiets weiterdenken“, forderte Ernst Schreiber (FDP) auch mit Blick darauf, dass derzeit Kinder aus Ummern nach Groß Oesingen in die Kita gingen. Ein Ansinnen, das Karin Single, beim DRK-Kreisverband für das Kita-Wesen zuständig, bekräftigte. Denn es gibt Pläne der Samtgemeinde für den Kauf eines benachbarten Grundstücks: „Dann unterhalten wir uns über den Bau einer weiteren Kitagruppe und eines Bewegungsraumes.“

Für die Krippengruppe sollen ein Gruppen-, ein Ruhe- sowie ein Personalraum entstehen. Bad, Abstell- und Putzmittelraum sind ebenfalls geplant. Die Grundfläche beträgt rund 200 Quadratmeter. Die Krippe bekommt nach derzeitigen Plänen eine direkte Verbindung zum Kindergarten, erhält aber auch einen separaten Zugang. Einen eigenen Bewegungsraum hat sie jedoch nicht. Der derzeitige Bewegungsraum in der Kita ist allerdings zu klein für dann drei Gruppen, daher haben Krippe und Kita separate Betriebsgenehmigungen.

Zum Start ins neue Kindergartenjahr 2021/2022 im August fehlen in Ummern sechs Kita-Plätze. Jeweils ein weiterer Platz fehlt in den Kitas in Groß Oesingen, Wagenhoff und in Wesendorf in der Schulstraße. Aber es gibt auch sechs freie Plätze, davon zwei in Wahrenholz und vier in der Schönewörder Kita am Heidberg. So ist jedenfalls der derzeitige Stand bei den Anmeldungen. In den Krippen in der Samtgemeinde Wesendorf sind noch neun Plätze frei ab August. „Das ist entspannt, anders als in den Vorjahren“, so Weber. Zehn Einrichtungen gibt es derzeit in der Samtgemeinde sowie eine Außenstelle (Groß Oesingen), die aber auch eigenständige Kita werden soll. Aktuell gibt es 625 genehmigte Kita-Plätze sowie 111 genehmigte Krippen-Plätze.

Von Thorsten Behrens