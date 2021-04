Hankensbüttel

Mit riesengroßen Schritten sind in den letzten Monaten einige Hilfsprojekte in Uganda realisiert worden. Die Freude darüber ist beim Freundeskreis „Christliche Sozialarbeit in Uganda“ in Hankensbüttel riesig, teilt Antje Krummel, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit mit.

Neuer Bau fürs Chrisco Hospital

Sie berichtete: „Während der Trockenzeit der letzen Monate waren die Bauteams fleißig und stellten viele Projekte aus Spendengeldern fertig.“ Glücklich ist der Freundeskreis „Christliche Sozialarbeit in Uganda“ Hankensbüttel über die Fertigstellung eines neuen OP-und Entbindungsblocks am Chrisco Hospital. Nach vier Monaten Bauzeit ist ein eindrucksvoller funktionaler Bau mit einem neuen OP-Raum nebst Waschraum und Aufwachzimmer und einem neuen Entbindungszimmer inklusive Stationszimmer und Toilette entstanden.

Arbeitsbedingungen werden verbessert

Die Arbeitsbedingungen des Personals verbessern sich durch eine neue Umkleide sowie eine eigene Personaltoilette und eine Dusche. Dazu konnten dank guter Kalkulation der Baukosten noch ein eigenes Wassersystem und ein Notstromgenerator angeschafft werden.

Auch zwei Waisenhäuser entstehen

Neben diesem Großprojekt entstanden und entstehen zwei Waisenhäuser in Bunabitu und Bunango. Hier werden jeweils ca. 28 jüngere Waisenkinder während der Schulzeit gute Lebensbedingungen finden und so gut lernen können.

Prominenter TV-Moderator hilft auch

Dank einer großzügigen Spende des Moderators Günther Jauch entsteht in Bunamae eine neue Grundschule mit sieben Klassenzimmern, einem Lehrerzimmer und Büros für die Schulverwaltung. Hier in Bunamae gab es vorher keine Grundschule, die Wege zur nächsten Schule waren sehr weit. Jetzt werden die Kinder vor Ort zur Schule gehen und bei ihren Familien wohnen können.

Lehrerwohnungen entstehen

Ein weiteres Projekt ist der Bau von Lehrerwohnungen an der Grund- und der Sekundarschule in Butiru. Es ist wichtig, den Lehrern vor Ort gute Lebens- und Arbeitsbedingungen zu schaffen, damit sie nicht in größere Städte abwandern. Jeweils vier Lehrer und ihre Familien können eine kleine Wohnung direkt auf dem Schulgelände beziehen.

Weitere Mikrokreditgruppen für Frauen

Neben den Bauprojekten konnten dank Spenden weitere Mikrokreditgruppen für Frauen angeschoben werden. Die Treffen dieser Mikrokreditgruppen werden verbunden mit Aufklärungen zur Familienplanung. Es fällt auf, dass dabei immer mehr Männer zuhören. „Das ist eine tolle Entwicklung, um Stück für Stück die Kinderzahlen je Frau zu senken“, so Antje Krummel.

So ist die Corona-Lage in Uganda

Auch in Uganda haben die Coronaimpfungen begonnen. Die Fallzahlen sind weiterhin recht niedrig, allerdings wird auch kaum getestet. Die 7-Tage-Inzidenz liegt offiziell bei 0,3, es gab bisher 335 Todesfälle. Zuerst werden Lehrkräfte und Menschen über 50 Jahren geimpft. Die Schulen sind wieder offen, allerdings mit geteilten Klassen. Das ist eine echte Herausforderung bei Klassenstärken von 60 bis 90 Kindern.

