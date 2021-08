Wahrenholzer Mühlenfreunde freuen sich über 370 Gäste beim Weinfest

Wahrenholz

„Nachdem uns durch die Corona-Pandemie 2020 das Mühlenfest, das Weinfest und andere Veranstaltungen sowie auch in diesem Jahr schon das Mühlenfest gestrichen wurden, können wir nun mit dem Weinfest schon mal wieder tief durchatmen“, sagte der Geschäftsführer der Mühlenfreunde Wahrenholz, Werner Potratz, zu Beginn des Weinfestes. Die Mühlenfreunde hatten sich Corona bedingt auch ganz besonders auf diesen Tag vorbereitet.

Mit rund 22 Mitgliedern, Verwandten und freiwilligen Helfern aus den Wahrenholzer Vereinen wurden die Pavillons des Winzers Michel aus Bingen am Rhein sowie auch die eigenen Zelte und Pavillons aufgebaut, um im Innenhof der alt-ehrwürdigen Wassermühle Platz für die Gäste zu schaffen, betonte der Vorsitzende der Mühlenfreunde, Wilhelm Warneboldt. Den Eingang zum Innenhof schmückten viele schöne Blumenampeln der Gärtnerei Böse aus Neudorf-Platendorf, die von den Gästen erworben werden konnten, wobei ein kleiner Teil vom Erlös den Mühlenfreunden zugestanden werden sollte.

Stimmungsvolle Beleuchtung und passende Musik

Zufriedene Gesichter: Der Vorsitzende der Mühlenfreunde Wilhelm Warneboldt (l.) und sein Geschäftsführer Werner Potratz. Quelle: Hans-Jürgen Ollech

Im Innenhof sorgten die Pavillons für ein schönes Ambiente, am Abend wurden sie dann auch noch stimmungsvoll beleuchtet. Überall verteilten sich kleinere Sitzgruppen, und für größere Gruppen gab es im Zelt und unter dem sogenannten Schauer der Kornscheune reservierte Plätze. Für die Unterhaltung der Gäste sorgte der Entertainer Friedhelm Knetsch aus Vorhop mit passender Musik, sodass sich die Stimmung zum Abend hin der Weinseligkeit der Gäste anpasste.

Für Weinliebhaber gab es nach Anmeldung drei Weinproben mit Verkostung im Mühlenzimmer, zu denen jeweils maximal 20 Personen zugelassen wurden. Hierbei stellten Klaus und Sylvia Menzel vom Weingut Michel aus Bingen am Rhein den Gästen insgesamt 13 Weinsorten vor.

Kaffee und Kuchen gab’s auch dazu

Zudem sorgten die Mühlenfreunde am Nachmittag für Kaffee und Kuchen, der von der Heide-Bäckerei Meyer geliefert wurde. Und schließlich musste der Bäckermeister am frühen Abend noch einmal Nachschub an Brot liefern, weil den Mühlenfreunden das Brot für die Käseteller ausgegangen war.

Weinfreunde unter sich: Geschlossene Gruppen fanden im Zelt Platz und ließen sich den Wein vom Rhein sichtlich munden. Quelle: Hans-Jürgen Ollech

Zur Freude aller waren außer den vielen Gästen aus der Umgebung sogar Verwandte der Familie Potratz aus Lübeck und Hamburg angereist, um dieses Weinfest in Wahrenholz mitzuerleben. „Wir sind sehr glücklich über die mehr als 370 Gäste, die uns mit ihrem Besuch eine große Freude bereitet und zugleich gezeigt haben, dass bei sorgfältiger Vorbereitung eines solchen Festes langsam wieder Normalität im Alltag einkehren kann“, sagte Potratz.

Von Hans-Jürgen Ollech