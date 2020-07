Gifhorn/Wahrenholz

Der Landfrauenverein Wahrenholz spendete dem Brustzentrum des Helios Klinikums Gifhorn jetzt 63 bunte, selbstgenähte Herzkissen. Die Kissen werden an Patientinnen mit Brustkrebs, an männliche und weibliche Patienten mit Tumoren im Unterleib sowie an Palliativ-Patienten, die an unheilbaren, fortschreitenden Erkrankungen leiden, vergeben.

Der Landfrauenverein aus Wahrenholz fertigt jedes Jahr im März nach einem bestimmten Schnitt und einer Anleitung die herzförmigen Kissen. Jedes fertige Kissen muss ein bestimmtes Gewicht haben. Diese Aktion der Landfrauen gibt es jetzt schon seit fünf Jahren, insgesamt wurden schon mehr 500 Kissen genäht. Die Stoffe dafür werden von den Landfrauen gespendet. Für die Füllungen wird Geld aus der Vereinskasse genommen, erklärte Vereinschefin Birgit Evers auf AZ-Anfrage. Wegen der Corona-Pandemie nähte dieses Jahr ausschließlich Sigrid Pomereinke die neuen Herzkissen.

Jährlich 125 Brustkrebs-Patientinnen

Im Helios Klinikum Gifhorn werden jährlich etwa 125 Brustkrebs-Patientinnen behandelt. Pro Jahr erhält das Brustzentrum der Klinik zwischen 250 und 300 Kissen aus diversen Aktionen und von verschiedenen Initiativen und Vereinen gespendet. Die Patientinnen dürfen die Kissen nach ihrem Klinikaufenthalt mit nach Hause nehmen.

„Brustkrebs-Patientinnen, die schon in den Genuss eines Herzkissens gekommen sind, haben durchweg positive Erfahrungen mit ihnen gesammelt. Die Kissen sehen mit den liebevoll ausgesuchten Stoffmustern nicht nur besonders schön aus, sie geben den Patientinnen auch das gute Gefühl, dass jemand Fremdes an sie denkt“, erklärt Breast Care Nurse Gudrun Riese begeistert. Die herzförmigen Kissen können die Schmerzen nach einem chirurgischen Eingriff an der Brust ein wenig lindern, erklärt sie. Durch ihre längeren „Ohren“ lassen sie sich bequem unter den Arm schieben und bieten den Frauen Schutz bei plötzlichen Bewegungen oder Stößen, wie sie beispielsweise beim Husten oder im Straßenverkehr auftreten können.

Idee aus den USA

Die Herzkissenaktion hat ihren Ursprung in den USA. Die dänische Krankenschwester Nancy Friis-Jensen kam 2006 auf die Idee. Sie rief das „Heart Pillow Project“ ins Leben, entwickelte den Schnitt und begann, die Idee „ Herzkissen für Brustkrebspatientinnen – verschenkt von Herz zu Herz“ zu verbreiten. Etwa jede achte Frau erkrankt im Laufe ihres Lebens an Brustkrebs, heißt es dazu vom Helios Klinikum. Damit ist das sogenannte Mammakarzinom die häufigste Krebserkrankung bei Frauen. „Der Bedarf an Herzkissen bei uns im Klinikum ist groß. Wir freuen uns sehr über die liebevoll gefertigten Kissen und sind sicher, dass sie unseren Patientinnen neben dem medizinischen Aspekt auch etwas Trost in ihrer Erkrankung spenden“, so die Breast Care Nurse.

Von Michelle Paschilke