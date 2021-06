Wahrenholz

Ein Glücksbote mit 1,4 Millionen Euro, der am Samstag nach Wahrenholz kommt? Das ist im Dorf natürlich ein Thema – fast jeder hat es mitbekommen, Gespräche am Gartenzaun oder im Einkaufsladen drehen sich darum. Zumal die Wahrenholzer noch immer rätseln, wer denn die Glückspilze sind, die sich den Monatsgewinn der Deutschen Postcode-Lotterie teilen. Die AZ hat sich im Dorf mal ein bisschen umgehört.

„Wir haben natürlich mit anderen Leuten im Dorf über den Gewinn gesprochen. Ich gönne das jedem, der dabei ist, von Herzen. Ich selbst spiele ja leider nicht mit“, sagt Melanie Evers. Würde sie mitspielen und wäre bei den Gewinnern, hätte sie auch schon eine Idee, was man mit einem Teil des Geldes machen könnte: Die Wahrenholzerin leitet in Wesendorf die EFA-Lernwerkstatt, da könne man immer etwas Geld gebrauchen. Aber das treffe sicher auf jeden Gewinner zu – gerade jetzt nach der bisherigen Corona-Zeit käme so ein Geldsegen wohl in jeden Haushalt gut an.

„Ich gönne das Geld jedem, der es bekommt“

Die Imkerin Jenny Borchert hat in der AZ von dem Geldsegen der Postcode-Lotterie im Dorf gelesen, aber sie wird auch nicht zu denjenigen gehören, die am Samstag die Nachricht eines Gewinns in Empfang nehmen – „dafür müsste ich erstmal spielen, aber das mache ich nicht“, sagt sie. „Trotzdem: Ich gönne das Geld jedem, der es bekommt.“ Auch sie vermutet, dass in der Corona-Krise jeder so einen Gewinn gut gebrauchen kann. „Ansonsten können Sie den Glücksboten aber auch gerne zu mir schicken“, lacht sie – beim Aufbau ihrer Imkerei hätte sie durchaus Verwendung dafür.

Wer den Gewinn bekommt, weiß Günter Meyer ebenfalls nicht. Aber: „Ich hoffe, es trifft junge Leute. Eine junge Familie mit Kindern, die vielleicht gerade hier in Wahrenholz baut – da wäre der Geldregen gut angelegt.“ Er gönne aber natürlich auch jedem anderen den Gewinn, denn gebrauchen könnte ihn ja jeder beziehungsweise jede: „In Wahrenholz wird seit ein paar Jahren viel investiert im Rahmen der Dorferneuerung. Vielleicht trägt der Gewinn ja dazu bei, dass die eine oder andere Privatperson sich da jetzt noch anschließen kann und beispielsweise ein Hausdach saniert.“

Das bleibt noch das bestgehütete Geheimnis im Dorf

Das ist also bis Samstagvormittag das bestgehütete Geheimnis im Dorf: Wer gehört alles zu den Gewinnern? „Da schlagen jetzt sicher einige Herzen höher“, vermutet auch Vanessa Walter, Sprecherin der Deutschen Postcode-Lotterie. Von ihr ist im Vorfeld auch nicht herauszubekommen, wo Glücksbote Felix Uhlig am Samstag klingelt – noch nicht mal die Zahl der Gewinner verrät sie, damit niemand schon im Vorfeld ausrechnen kann, wie viel er oder sie wohl gewonnen hat.

Von Thorsten Behrens und Christina Rudert