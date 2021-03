Wahrenholz: Umstürzende Windkraftanlage lässt die Erde beben

Wahrenholz

Noch in 200 Metern Entfernung bebte die Erde, als die 100 Tonnen Stahl am Wahrenholzer Ortsrand auf den Boden knallten. Das Bürgerwindrad wurde am Mittwoch demontiert. Die Geschichte der Energieanlage ist damit aber noch nicht vorbei. Noch eine Woche lang wird am Standort gearbeitet, bis alle Teile abgefahren sind.

Um 15.45 Uhr ertönte am Mittwoch das Signalhorn, nur 14 Sekunden später lag das Windrad am Boden. Es war eine Punktlandung. Die Mitarbeiter der Firma Abriss und Demontages Thomas Zscherper aus Bad Freienwalde hatten ganze Arbeit geleistet – in diesem Fall für diesen einen Tag. Denn bereits am Montag hatten sie mit den Vorbereitungen begonnen. Und bis kommenden Mittwoch werden sich die Arbeiten noch hinziehen.

Zur Galerie Seit 1998 lieferte das 1. Bürgerwindrad im Landkreis Gifhorn von seinem Standort in Wahrenholz aus sauberen Strom. Am Mittwoch nun wurde der Stahlkoloss demontiert. Er arbeitete nicht mehr wirtschaftlich.

„Das war das 26. Windrad, das wir nach dieser Methode abbauen“, erklärte Joachim Zscherper. Und noch nie sei dabei etwas passiert. Auch am Mittwoch gab es keine Zwischenfälle, die rund 30 Zuschauer aus Wahrenholz hielten weit genug Abstand. 150 Meter sollte der betragen – falls sich Teile beim Aufprall lösen und durch die Gegend fliegen sollten.

Schon bevor der bis zur Nabe 65 Meter hohe Turm fiel, gab es viel zu tun. Unter anderem schweißten die Arbeiter eine große Öffnung in den Stahl. Da hindurch holte ein Teleskoplader zwei Schaltschränke von je 800 Kilogramm. Dann schweißten die Arbeiter einen Keil in den unteren Bereich des Stahlturms, schließlich noch rundum eine Bruchnaht. Dann – nach dem Signalhorn – zog ein Trecker an dem Seil, das oben am Turm befestigt war. Ein leises Ächzen, das Windrad neigte sich, durch die Menge ging ein kurzes Raunen – und schon lag der Koloss auf dem Acker, eine Staubwolke in den Himmel atmend quasi als letztes Lebenszeichen. Das Seil war an einer Winde am Trecker befestigt. „Die mussten wir extra besorgen. Denn wenn der Turm zur falschen Seite kippt, zieht er den Trecker einfach mit. Das lässt sich verhindern, indem die Winde abgeworfen wird“, erklärte Helmut Evers, einer der beiden Geschäftsführer des Bürgerwindrades.

Die wertvollen Teile des Windrades kommen in die Wiederverwertung

In den kommenden Tagen wird die Stahlkonstruktion in rund sechs Meter lange Teilstücke zerlegt. Die kommen in Container und werden dann in ein Stahlwerk gebracht. Die aus mit Glasfaser verstärktem Kunststoff bestehenden Rotorblätter werden fein gemahlen und in einem Zementwerk in Schleswig-Holstein zur Energiegewinnung verbrannt. Die Edelmetalle wie beispielsweise Kupferleitungen werden der Wiederverwertung zugeführt.

Was wird aus dem Tülauer Pionier-Windrad? Das erste Windrad im Kreis Gifhorn – ein dem Wahrenholzer baugleiches Modell Enercon E40 – steht bei Tülau und bleibt dort vorläufig auch am Netz. Das teilte Imke Rathmann auf Nachfrage der AZ mit. Ihr Vater Hermann Rathmann hatte die Anlage 1996 errichten lassen. Das sei ihm eine Herzblut-Angelegenheit gewesen, so die Tochter des vor zwei Jahren gestorbenen Elektromeisters. An einen Abbau denkt Imke Rathmann nicht. Die Anlage mache keine großen Gewinne, aber sie laufe noch im Plus. Viel wichtiger sei der Idealismus, der dahinter stecke, gerade auch mit Blick auf das Vermächtnis ihres Vaters. „Er hat das damals mit einem recht hohen Risiko gemacht.“ Doch Illusionen gibt sich Imke Rathmann nicht hin. Sollten teure Reparaturen nötig sein, werde die Anlage wohl unwirtschaftlich. Dann müsse man doch über einen Abbau nachdenken. Aber so weit sei es noch nicht.

„Das tut weh“, sagte Hans-Rainer Rohde, der andere Geschäftsführer des Bürgerwindrades – übrigens die zweite Windkraftanlage, die im Landkreis Gifhorn aufgebaut wurde und am 17. April 1998 in Betrieb ging. Die erste steht – noch – in Tülau. Gleichzeitig ist die Wahrenholzer Anlage auch das 1. Bürgerwindrad im Landkreis. Seinerzeit hatten sich nämlich mehr als 30 Bürgerinnen und Bürger zusammengeschlossen, um das Projekt anzuschieben.

500 Kilowatt Leistung brachte die Anlage – und war nicht mehr wirtschaftlich, nachdem die erhöhte Einspeisevergütung weggefallen ist. „Das trägt sich nicht mehr, da die Kosten für die Wartung und Gutachten hoch sind, und wenn dann noch Reparaturen dazukommen, bleibt kein Geld mehr übrig.“

Von Thorsten Behrens