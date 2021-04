Wahrenholz: So sieht es derzeit auf der Großbaustelle der Heide-Bäckerei Meyer aus

Wahrenholz

Es riecht nach frischem Beton. In der hohen, noch leeren riesigen Halle, in der später der neue Produktionsstandort der Heide-Bäckerei Meyer untergebracht sein wird, bereiten zwei Arbeiter die Arbeiten an einem Fundament für einen der großen Kühlbereiche vor. „Wir stehen hier auf 8600 Quadratmetern Grundfläche“, sagt Firmenchef und Bäckermeister Herbert Meyer zur Größe der Halle. Und die wiederum steht auf einem 26 000 Quadratmeter großen Grundstück. 3 490 Quadratmeter Wandplatten aus Beton werden die Produktion im Inneren später umgeben. 14 Millionen Euro soll der Bau kosten. „Da sind noch keine Maschinen mit drin. Und wir bekommen keine Zuschüsse für das Bauprojekt“, betont Meyer, der schon bald die Geschäftsführung an Juniorchef Marcell Meyer übergeben will. ­Insgesamt sind für das Projekt rund 25 Millionen Euro eingeplant.

Seit Mai wird kräftig gearbeitet auf dem Gelände im Wahrenholzer Gewerbegebiet. Anfang August wurde der Grundstein gelegt, inzwischen steht der Rohbau. „Der Umzug ist für Februar geplant, zu Ostern Anfang April müssen die Abläufe sitzen“, sagt Meyer. Dann sollen rund 150 der insgesamt rund 950 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am neuen Standort tätig sein. Die anderen sind vor allem in den etwa 100 Verkaufsfilialen in der Region beschäftigt. Der derzeitige Firmensitz in der Dorfmitte – seit 1979 dort – wird anschließend vor allem als Lager genutzt. Die notwendigen Erweiterungen für eine zukunftsorientierte Produktion sind dort nicht möglich. Der neue Standort ermöglicht zudem eine um 20 Prozent höhere Produktion.

„Wir bleiben ein Handwerksbetrieb“

„Uns sind Energie- und Ablaufeffizienz wichtig, aber die Stars sind die Produkte und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, sagt der Unternehmer. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter konnten bei der Planung mitreden, geplant wurde das Gebäude übrigens von innen nach außen – erst wurde festgelegt, was benötigt wird, dann kam die Hülle zur Sprache. Große Fenster sorgen für viel Tageslicht, die Fassade kommt mit Klinker und Holzvertäfelung daher. „Nicht seelenlos, sondern zum Wohlfühlen für die Menschen, die hier arbeiten, und als vorzeigbare Begrüßung am Ortsrand.“ Zu den Wohlfühlfaktoren gehört auch die auf der Südseite geplante Terrasse. Die Anlieferzone liegt abgewandt vom Ort – um Lärmbelästigung zu vermeiden. Eintönige Arbeiten wie das Waschen und Stapeln der Brotkörbe werden vollautomatisiert ablaufen. Und es soll noch mehr Qualitätskontrollen geben.

Stichwort Qualität: „Unabhängig von dem, was wir hier bauen: Wir bleiben ein Handwerksbetrieb. In den neuen Räumen wird mehr von Hand gearbeitet als bisher. Die Qualität unserer Produkte steht an erster Stelle“, so Meyer, der erklärt, was in den einzelnen Bereichen der Halle später untergebracht sein wird. Da soll es unter anderem einen Raum geben, in dem in fünf Behältern insgesamt 95 Tonnen Mehl lagern können. Es soll einen Ruheraum für mindestens zehn verschiedene Sauerteige geben, damit diese ihre Aromen ausbilden können. Und zwei Rösträume für Saaten wie Sonnenblumenkerne und Kürbiskerne – je einen für Brötchen und einen für Brote. „Außerhalb wird nichts zu riechen sein. Wir wollen die Aromen ja in den Saaten halten und nicht in der Luft abgeben“, so Meyer.

Die Geschichte soll noch lange weiter gehen

Zehn Öfen – acht aus dem alten Standort, zwei neue große Etagenofenanlagen – wird es geben, alle mit Stein- statt mit Metallbackplatten. Und natürlich eine große Konditorei und Feinbäckerei sowie mehrere große Kühlanlagen. Letztere werden laut Meyer mit einem Produkt betrieben, das bereits jetzt weit unterhalb der ab 2025 geltenden Grenzwerte für Kühlmittel liegt. Und in zwei Kessel mit je 20 000 Litern Fassungsvermögen soll Energie aus den Öfen aufgefangen werden, um sie für die Heizungen im Gebäude zu nutzen.

Im Obergeschoss reihen sich ein Frühstücksraum, Duschen, Umkleiden, Büros der Verwaltung, der Hygienebeauftragten sowie des Chefs aneinander. Hier gibt es auch einen langen Flur, an dessen Wänden künftig die Flaggen der Nationalitäten zu sehen sein sollen, aus denen Mitarbeitende in der Heide-Bäckerei beschäftigt sind – aktuell mehr als 40 laut Herbert Meyer.

Und es gibt einen Treppenaufgang, an dessen Wänden die Firmengeschichte seit der Gründung 1925 dargestellt werden soll. Allerdings wird ein Teil der Wände vorerst noch frei bleiben: „Es soll ja noch lange weiter gehen mit unserer Geschichte“, sagt Meyer.

Brot: Nicht nur Produkt, sondern eine Lebensphilosophie Herbert Meyer ist Bäckermeister mit Leib und Seele. Brot ist für ihn nicht nur ein Produkt. Mit dem Bau der neuen Produktionsstätte möchte er auch „das Gesamtkonzept Brot“ umsetzen, seine Philosophie zum Brot, für die er derzeit sogar eine Ausbildung zum Brot-Sommelier durchläuft. Vor allem das Heidebrot möchte Meyer dabei weiterentwickeln, will aber auch die Wertigkeit von Backprodukten, von Lebensmitteln in der Wahrnehmung der Menschen insgesamt steigern. Achtmal fährt er dafür für jeweils drei Tage nach Weinheim, lernt viel über Brot in Kunst, Kultur, über die Bedeutung für die Ernährung und die Historie des Lebensmittels. Er muss eine 40 bis 60 Seiten starke Arbeit zu einem Brotthema schreiben sowie schriftliche, mündliche und praktische Prüfungen ablegen. Um seine Vision später umzusetzen, werden innerhalb der neuen Produktionsstätte auch ein Schulungsbereich und ein großer Eventraum installiert. „Ich möchte Veranstaltungen anbieten wie Backkurse und Betriebsbesichtigungen, um zu vermitteln, was hinter dem Bäckerhandwerk steckt“, sagt Meyer. Und er möchte sogenannte Bread-Pairings anbieten. „Das könnten Abende sein, die unter dem Thema Brot-Käse-Wein stehen oder unter dem Thema Brot-Wurst-Bier.“ Dazu will er andere regionale Produzenten mit ins Boot holen.

Von Thorsten Behrens