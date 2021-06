Wahrenholz: Restauratoren bewahren die Vergangenheit in den Räumen einer modernen Tagespflege

Wahrenholz

Es ist der Staub aus zwei Jahrhunderten, den Maurer, Zimmermannsleute und Restauratoren derzeit in der alten Scheune im Hüüs Hoff aufwirbeln. Die Scheune wurde 1826 gebaut – und wird gerade zu einer modernen Tagespflege umgestaltet. Doch die Vergangenheit soll bei aller Modernität nicht verloren gehen.

Rund ein halbes Jahr haben die Maurer der Werkstätten für Denkmalpflege Quedlinburg bereits in dem Gebäude zugebracht. Jetzt stehen ihre Arbeiten vor dem Abschluss. Eine Gruppe hat sich um die Fußböden im Gebäude gekümmert – so ist beispielsweise der Fußboden im oberen Stockwerk komplett neu. Eine zweite Gruppe war dann für die Maurer- und Putzarbeiten zuständig. Sie hat beispielsweise das Fachwerk in den Innenräumen neu vermauert.

Blick in die Vergangenheit: Karsten Roeßler vor einer der alten Saufrinnen, die im Boden erhalten bleiben sollen. Quelle: Thorsten Behrens

Da war einiges kaputt“, erzählt Maurer Karsten Roeßler. Doch davon ist jetzt nichts mehr zu sehen. Allerdings: Mal eben etwas Standardmörtel aus der Fabrik auf die Wände werfen war nicht. „Wir haben Kalkmörtel verwendet nach historischem Vorbild. Und zum Verputzen haben wir hauptsächlich Lehm genommen, weil der früher auch auf den Wänden war.“ Da das Gebäude von außen nicht gedämmt werden kann, wurde die Dämmung innen angebracht – mit Stampflehm, erklärt der Maurer. Dann zeigt Roeßler auf zwei Steingebilde, die in den Fußboden eingelassen sind: „Das sind die alten Saufrinnen der Tiere. Die sollen erhalten bleiben. Da kommt anschließend eine Glasplatte drüber, damit sie jeder sehen kann.“

Wird integriert: Der alte Futtertrog wird bald Bestandteil einer modernen Küche sein. Quelle: Thorsten Behrens

Die Saufrinnen sind nur der Auftakt zu einer kleinen Zeitreise, die auch nach Fertigstellung der Tagespflege in der alten Scheune weiter möglich sein wird. In einer Ecke steht ein alter Kachelofen, der bleiben soll – an ihm klebt noch eine Ofenplatte aus dem Jahr 1751, offensichtlich ein Überbleibsel des Gebäudes, das hier abgebrannt ist. In einigen Räumen finden sich halbhohe Holzvertäfelungen. „Die werden aufgearbeitet und bleiben an den Wänden“, weiß Roeßler.

Wiederherstellung: An zwei Wänden sollen die historischen Wandmalereien erhalten bleiben. Quelle: Thorsten Behrens

Auch die „schwarze Küche“, ein großer Ofen, soll aufgearbeitet werden. Wie diese Ecke der Scheune später präsentiert werden soll, weiß Roeßler nicht, wohl aber, wie später die Räucherkammer im Obergeschoss aussehen soll: „Die kommt auch hinter eine dicke Glastür und wird beleuchtet.“ Und dann ist da noch der große Futtertrog, der in der künftigen Küche steht. Auch er soll bleiben, soll im Gesamtkonzept aufgehen. „Das ist spannend, wie die Planschmiede als Planungsbüro diese ganzen Zeitdokumente in die moderne Nutzung integriert“, freut sich Bauherr Herbert Meyer.

In zwei anderen Räumen arbeiten Birte Große, Jan Wendlandt und Joachim Bolte, Restauratoren der Firma Peter Formanek aus Hannover. Ihr Auftrag unter anderem: Jeweils die historischen Malereien an einer der Wandflächen in den beiden Räumen restaurieren. Dafür haben sie die alte Malerei freigelegt, die Wand ausgebessert, die historische Farbe untersucht und nach dem Befund erneut angemischt sowie anhand des Motivs Schablonen angefertigt, um die Malerei erneut auftragen zu können – vom Original nur durch die Frische der Farbe zu unterscheiden. Und noch einen Auftrag hat das Team: Den großen Spruchbalken, der die Eingangstür der Scheune ziert, zu restaurieren. Doch so weit sind die Restauratorin und die Restauratoren noch nicht.

Von Thorsten Behrens