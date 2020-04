Rat bringt Baugebiet Im Syke III weiter voran

Wahrenholz

Eine gute Nachricht für potentielle Häuslebauer in Wahrenholz: Im Baugebiet Im Syke III sollen 40 Grundstücke vermarktet werden. Da es aber mehr Bewerber gibt als Flächen, wird sich der Gemeinderat erst einmal Gedanken um die Vergabekriterien machen müssen.

„Es gibt 160 Bewerber“, bringt es Bürgermeister Herbert Pieper auf den Punkt. Da müssen Kriterien her, wie die Grundstücke verteilt werden. „Andere Gemeinden haben das schon durch, da holen wir uns Anregungen.“ Der Gemeinderat will über die Vergabe in seiner nächsten Sitzung beraten. Jetzt ging es im Zusammenhang mit Syke III erst einmal um die Stellungnahmen zur Ausweisung des Gebiets – und um die Erschließung. „Wir rechnen damit, dass wir noch in diesem Jahr erschließen können und es damit eine Baustraße gibt“, nennt Pieper das Ziel. Derzeit würden Gespräche mit dem Wasserverband laufen.

Planung für neue Bauflächen im Süden

160 Bewerber bei 40 Bauplätzen – die Nachfrage nach Baugrund in Wahrenholz ist ungebrochen hoch. Schon die 20 Grundstücke für den Abschnitt Im Syke I sowie die 28 Grundstücke für den Abschnitt Im Syke II waren problemlos weggegangen. Und schon bei deren jeweiliger Vergabe hatte es mehr Interessenten als Flächen gegeben. Die Gemeinde will daher schnell handeln und ein weiteres Baugebiet auf den Weg bringen. Und hat für die derzeit zu bearbeitende Änderung des Flächennutzungsplanes der Samtgemeinde Wesendorf – in ihm wird die grobe Planung festgeschrieben – ein etwa sechs Hektar großes Gebiet am südlichen Ortsrand an der Berliner Straße eingebracht. Hier soll in den kommenden Jahren Wohnbebauung entstehen. „Ganz grob überschlagen könnten wir dort vielleicht so 50 Baugrundstücke ausweisen“, sagte Pieper – vorbehaltlich der Genehmigung durch den Regionalverband Großraum Braunschweig.

Etwas weniger bürokratisch geht es da bei den „Neubauten“ als Ausgleich für Vögel und Fledermäuse zu, die im Rahmen der Ausweisung Im Syke III anstehen. So hat sich die Gemeinde Wahrenholz verpflichtet, in dem Baugebiet 14 Fledermauskästen aufzuhängen und diese zu betreuen – soll heißen, sie bei Bedarf zu ersetzen. Und da Im Syke III auf einer Wiese entsteht, besteht die Möglichkeit, dass dort Lerchen genistet haben. Als Ausgleich dafür sollen zwei so genannte Lerchenfenster auf einer Gemeindefläche in Weißenberge entstehen.

Neuer Tagungsort wegen Corona

Die Ratssitzung hatte übrigens wegen der Corona-Pandemie nicht in der Wassermühle, sondern in der Teichguter Turnhalle stattgefunden. Bürgermeister Pieper hatte sie bereits am Vortag entsprechend mit eingeräumt. „Gut, dass es eine Multifunktionshalle ist. Dadurch haben wir Tische und Stühle hier. Andere Gemeinden wissen nicht, wie sie das machen sollen.“ Denn wegen der Abstandsregelungen hatte jedes der 15 Ratsmitglieder einen eigenen Tisch mit 1,5 Metern Abstand. Auch die 18 Zuhörer saßen entsprechend weit auseinander. „Das war trotzdem beengt. Im noch kleineren Sitzungszimmer in der Wassermühle hätten wir auf keinen Fall tagen können“, so Pieper.

Von Thorsten Behrens