Wahrenholz: Postfiliale ist umgezogen und Seniorenwohnungen sind fast alle belegt

Wahrenholz

Es tut sich einiges in Wahrenholz in Sachen Dorfentwicklung und Neugestaltung der Dorfmitte. Bürgermeister Herbert Pieper ließ es sich daher nicht nehmen, am Dienstag den Gemeinderat in dessen letzter Sitzung in alter Zusammensetzung über ein paar Neuigkeiten zu informieren.

Die Postfiliale ist mittlerweile aus ihren Räumen in der Wassermühle – dem Sitz der Gemeindeverwaltung – ausgezogen. Zwar wird an ihrem neuen Quartier in dem neuen Bürgerhaus neben der Alten Schmiede noch gebaut, doch die Post drängte auf den Umzug, erklärte Pieper. Seit Mittwoch nun ist die Postfiliale in dem neuen Bürgerhaus für die Kunden geöffnet.

Letzte Sitzung: Der Rat der Gemeinde Wahrenholz tagte am Dienstagabend zum 40. Mal in alter Zusammensetzung. Quelle: Hans-Jürgen Ollech

Auch der Heimatverein soll in das neue Bürgerhaus einziehen mit dem neu geschaffenen Gemeindearchiv. Allerdings soll der Umzug von der Wassermühle ins neue Bürgerhaus erst im Frühjahr stattfinden – der Neubau muss erst vollständig ausgetrocknet sein, damit die Dokumente keinen Schaden nehmen. Das Archiv wird durch seine Öffnungszeiten allen Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit bieten, die Unterlagen zu sichten, sagte Stefan Luttmer vom Vorstand des Heimatvereins. Der Rat beschloss einstimmig eine Vereinbarung zwischen der Gemeinde und dem Heimatverein, der zukünftig das Archiv fachlich und personell ehrenamtlich betreuen wird.

Etwas früher soll es mit dem Einzug der Senioren klappen, die eine der 20 Wohnungen in der neuen Seniorenwohnanlage in der Dorfmitte gemietet haben. Anrollen können die Umzugswagen ab dem 1. Dezember. Von den 20 Wohneinheiten sind laut Bürgermeister Herbert Pieper aktuell nur noch zwei frei.

Zum Ende des Monats steht laut Pieper den Wahrenholzern noch ein echter Höhepunkt aus der Dorfentwicklung ins Haus. So soll der sanierte Schützensaal am Freitag, 29. Oktober, offiziell eingeweiht werden. Die Gemeinde will dazu noch alle Vereine einladen.

Ein Ergebnis der Anstrengungen der Gemeinde in Sachen Dorfentwicklung ist der kürzlich errungene erste Preis der Wahrenholzer beim Kreiswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“, bei dem die Gemeinde gegen den Konkurrenten Walle angetreten war. Zehn Kategorien sind in die Wertung eingeflossen, stellte der Bürgermeister klar und führte als Pluspunkte für den Ort unter anderem die Seniorenbetreuung, die Seniorenwohnlage, das Ärztezentrum, die Eisspeicherheizung, das Nahwärmekonzept, den Spielplatz in Weißenberge sowie die Sanierung der kleinen Turnhalle in Teichgut an. Die Siegerehrung soll übrigens am Montag, 25. Oktober, im Schützensaal stattfinden mit Teilnehmern aus Walle sowie aus allen Wahrenholzer Vereinen. Die Gemeinde will zudem 2022 am Landeswettbewerb teilnehmen und sich mit einem Informationsstand an der Grünen Woche in Berlin beteiligen.

Von Hans-Jürgen Ollech