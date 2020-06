Platz mit dem Ehrenmal soll verschönert werden

Wahrenholz

Mit der Teilnahme am Förderprogramm Dorfentwicklung haben sich für die Gemeinde Wahrenholz einige Projekte ergeben, die den Ort nachhaltig verändern und nach vorne bringen. Einige Projekte – beispielsweise Arztpraxis, Friedhof, Servicewohnen für Senioren, Spielplatz Weißenberge – sind bereits angeschoben oder sogar abgeschlossen. Jetzt gesellt sich ein weiteres dazu.

Schräg gegenüber der neuen Dorfmitte, in der neben der neuen Arztpraxis gerade das Gebäude mit dem Verwaltungssitz der Gemeinde sowie dem Veranstaltungszentrum für Wahrenholz gebaut wird, liegen der Keilerplatz und das Ehrenmal. Dieser Bereich soll nicht nur aufgewertet, sondern durch eine Querungshilfe auch an die neue Dorfmitte angebunden werden. Die Planungen laufen bereits seit vergangenem Jahr – jetzt hat die Gemeinde den Zuwendungsbescheid bekommen. „Wir erhalten 260 000 Euro, also 73 Prozent der Kosten als Fördermittel“, freut sich Bürgermeister Herbert Pieper. Die notwendige Punktzahl, um in die Förderung zu kommen, haben beim Platz am Ehrenmal der Aspekt Historisches und bei der Querungshilfe der Aspekt Mobilität gebracht, freut sich der Bürgermeister. „Wir müssen das bis Juli 2022 umgesetzt und abgerechnet haben, wegen der Fördermittel“, sagt Pieper. Los gehen soll es trotzdem erst 2021 – denn für dieses Jahr stehen noch ausreichend Arbeiten aus der Dorfentwicklung an.

Dorfplatz wurde schon einmal aufgewertet

Vor allem die Querungshilfe an der Hauptstraße liegt Pieper dabei am Herzen. Denn sie soll den Bürgern – nicht zuletzt den Bewohnern des Gebäudes für das Servicewohnen und den Besuchern der Arztpraxis – ein leichteres Überqueren der Straße ermöglichen. Und mit ihr soll auch der Dorfplatz – auch Keilerplatz genannt – besser erreichbar werden und sich noch stärker zu einem Anlaufpunkt im Ort entwickeln. In dem Bereich steht auch das Ehrenmal – dort sind diverse Maßnahmen geplant. So soll der Zaun weichen, die Bäume bleiben. Lediglich eine Eiche muss weg, dafür will die Gemeinde vier neue Bäume pflanzen. Eine Infotafel und Bänke sollen aufgestellt werden. Damit wird der Dorfplatz zum zweiten Mal zumindest teilweise aufgewertet. 2007 war der an der Hauptstraße liegende Teil im Rahmen der 1000-Jahr-Feier des Ortes aufgefrischt worden. Der dortige Findling von 1913 hatte einen Schriftzug erhalten und die Wolfsangel aus dem Wappen. Auch der Keiler, das Wappentier von Wahrenholz, wurde aufgestellt. Noch ein dritter Punkt ist Bestandteil des Projektes und wird gefördert – die Beleuchtung an der neuen Dorfmitte.

Von Thorsten Behrens