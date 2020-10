Wahrenholz

Einstimmig votierte der Wahrenholzer Rat bei seiner jüngsten Sitzung für die Änderung der Fassadenverkleidung an der zukünftigen Seniorenwohnanlage, die sich bereits im Bau befindet. Hierzu soll auf Antrag des Investors kein üblicher Klinker, sondern ein Riemchen verwendet werden, welches flächenmäßig noch mit einer wärmedämmenden Isolierschicht versehen ist und dennoch normal verfugt werden kann.

Neue Regelung zur Vermarktung von Bauplätzen: Die Gemeinde Wahrenholz arbeitet mit einem Kriterienkatalog. Quelle: Sebastian Preuß

Anzeige

Gemeinderat beschließt einen Kriterienkatalog für Bauwillige

Um in Zukunft die Bauplätze fair und attraktiv zu vermarkten, beschreitet die Gemeinde Wahrenholz nun neue Wege. So verabschiedete der Rat einstimmig einen Kriterienkatalog, Bauwillige müssen einen Fragebogen ausfüllen, um in das Auswahlverfahren zu gelangen. Ausschlaggebend dafür ist die ungebrochene Nachfrage nach Baugrundstücken in Wahrenholz. So liegen für die 40 Baugrundstücke im Baugebiet Im Syke III bereits 190 Anträge vor. Der Fragebogen beinhaltet unter anderem Fragen nach dem bisherigen Wohnort, nach Kindern unter 18 Jahren, nach Besitz von Wohneigentum in der Gemeinde Wahrenholz, dem Arbeitsplatz, nach Personen mit Behinderung oder nach einer ehrenamtlichen Tätigkeit innerhalb der Gemeinde. Die Gemeinde möchte erreichen, dass sich überwiegend junge Menschen, junge Familien und Junggebliebene im Ort ansiedeln und sich auch im Rahmen der dörflichen Gemeinschaft in das soziale Umfeld integrieren, um zum Beispiel auch den Vereinen, der Freiwilligen Feuerwehr und anderen Organisationen und Institutionen eine Perspektive zu bieten, so der einhellige Beschluss. Bauwillige müssen dem Antrag auch aussagekräftige Beweise beifügen, sonst wird der Antrag von vornherein abgewiesen.

Außerdem kann die Gemeinde nun eine 1,3 Hektar große landwirtschaftliche Fläche, die zurzeit noch als Grünlandfläche genutzt wird, kaufen. Sie soll auch weiterhin als Weidefläche verpachtet werden und der Gemeinde bei weiterer Ausweisung von Baugebieten als Ausgleichsfläche dienen, begründete Bürgermeister Herbert Pieper ( CDU) die Entscheidung. Die Kosten in Höhe von 33 000 Euro wurden im Nachtragshaushalt bereit gestellt.

Auf dem Campingplatz in Teichgut sollen auch Wohnmobile und Tiny Houses Platz bekommen

Für den Bebauungsplan „Campingplatz Heide-Eck“ in Teichgut beschloss der Rat einen Aufstellungsbeschluss, weil der Betreiber des Campingplatzes für eine zukunftsorientierte Neuausrichtung sorgen möchte. Bisher dürfen dort nur Wohnwagen und Zelte aufgestellt werden. In Zukunft möchte der Betreiber auch Wohnmobilen und Mini-Häusern (Tiny Houses) einen Platz bieten. Die Kosten für die Änderung übernimmt der Betreiber. Pieper betonte jedoch, dass es dort auch weiterhin kein „Dauerwohnen“ geben wird.

Pieper gab bekannt, dass der Landkreis Gifhorn eine Vereinbarung mit Giffinet getroffen habe, dass auch sogenannte „Schwarze Flecken“ in den Glasfaserausbau einbezogen werden können. Dies setzt jedoch voraus, dass sich in diesem Gebiet 60 Prozent der Haushalte für einen Anschluss durch Giffinet entscheiden müssen. In der Gemeinde Wahrenholz geht es um 270 Haushalte, die unter die „Schwarze Flecken“ fallen, so Pieper. Die Vermarktung soll von März bis Mai 2021 und der Beginn des Ausbaus ab dem III. Quartal stattfinden, erläuterte Pieper das Angebot. Er hoffe, dass das Angebot von möglichst mehr als 60 Prozent der Haushalte angenommen werde.

Von Hans-Jürgen Ollech