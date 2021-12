Alt werden in vertrauter Umgebung: Mit dem Projekt „Ein Leben lang in Wahrenholz“ geht die Gemeinde diesen Weg. Niedersachsens Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast zeigte sich am Montag von den vielen Einzelmaßnahmen beeindruckt. Weitere Ideen stehen kurz vor der Umsetzung. Fördergelder sollen erneut dabei helfen.