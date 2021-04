Wahrenholz: Nahwärmenetz ist gerade gestartet – und steht schon vor der nächsten Ausbaustufe

Wahrenholz

Spatenstich war Ende Juni, im Herbst sollte das Nahwärmenetz von Marie, Helmut und Klaas Evers in Betrieb gehen. Ganz geklappt hat das nicht, Mitte November startete der Testbetrieb, Mitte Dezember wurden die ersten der aktuell etwas mehr als 30 Haushalte angeschlossen. Dem Erfolg des Projekts hat die leichte Verzögerung aber nicht geschadet.

„Das wächst schneller als gedacht. Wir haben schon eine Warteliste und planen für die zweite Jahreshälfte einen weiteren Bauabschnitt“, sagt Klaas Evers, einer der drei Gesellschafter und mit Marie Evers Geschäftsführer. Bis Anfang Juni sollen die ursprünglich vorgesehenen 65 Objekte angeschlossen sein, danach geht es an die Schließung von Lücken an den zwei Leitungssträngen, die vom Hof in der Ortsmitte einmal durch den Ort Richtung Schönewörde und einmal Richtung Wesendorf verlaufen. 800 Kilowatt ist die Holzhackschnitzelanlage stark. Um die Versorgung sicherzustellen, gibt es für Ausfälle zudem einen Gaskessel.

Nahwärmenetz Wahrenholz: Geschäftsführer Klaas Evers steht am Heizkessel. Quelle: Thorsten Behrens

Angeschlossen sind bisher unter anderem die historische Wassermühle, in der die Gemeindeverwaltung sitzt, sowie das Schützenzentrum und der Schützensaal. Im Mai soll eine Leitung unter der Hauptstraße verlegt werden, um den neuen Komplex für das Seniorenwohnen in der neuen Wahrenholzer Ortsmitte anzuschließen. Auch das Feuerwehrhaus wird mit der Wärme aus der Hackschnitzelanlage von Familie Evers beheizt – die ihr Nahwärmenetz übrigens KNW genannt haben – Kuhles Nahwärmenetz Wahrenholz, ein Wortspiel, das Bezug nimmt auf die Milchviehhaltung auf dem seit 1489 in Familienbesitz befindlichen Hof, der nach der Übernahme durch Marie und Klaas Evers von ihnen in 19. Generation geführt werden wird.

Dieser Nachhaltigkeit verpflichtet ist auch eines der Ziele, die mit dem Nahwärmenetz erreicht werden sollen. Jährlich soll das KNW rund 550 Tonnen CO2 einsparen. Ständig kontrolliert wird das über die erbrachte Kilowattleistung, abzulesen an der Steuerungsanzeige. Das Ziel ist realistisch, sagt Klaas Evers. Seit das Netz in Betrieb gegangen ist, seien bereits rund 125 Tonnen CO2 eingespart worden.

Von Thorsten Behrens