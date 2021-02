Wahrenholz: Mühlenfreunde hoffen, dass das Vereinsleben bald wieder in Schwung kommt

Wahrenholz

Es klappert die Mühle am rauschenden Bach – jedenfalls so lange, bis das Mühlrad eingefroren ist. Das passierte jetzt auch dem neuen Zuppinger Wasserrad an der Wahrenholzer Mühle, wie Werner Potratz, Geschäftsführer der Mühlenfreunde, berichtet. Bei minus 13 Grad in der Nacht ging nichts mehr, am vergangenen Wochenende blieb es stehen.

Mitgliederversammlung und Mühlenfest in Gefahr

Eingefroren: Das neue Wahrenholzer Mühlrad war am vorigen Wochenende stehen geblieben. Quelle: Werner Potratz

Anzeige

So wie das Vereinsleben der Mühlenfreunde, das wegen der Corona-Pandemie ebenfalls eingefroren ist – während allerdings das Mühlrad in den vergangenen Tagen mit milderen Temperaturen wieder auftaute und sich drehte, befürchtet der Verein, dass der Stillstand des Vereinslebens noch länger dauern wird. „Die Mitgliederversammlung im März kann vermutlich nicht stattfinden“, prognostiziert Potratz. Sein Blick noch weiter in die Zukunft ist ebenfalls von Skepsis geprägt: „Ob das Mühlenfest am Pfingstmontag in gewohnter Form stattfinden kann, glaube ich auch noch nicht.“ Abwarten heißt die Devise, auf einen kontinuierlichen Rückgang der Infektionszahlen hoffen und darauf, dass die strengen Corona-Regelungen im späten Frühjahr nicht mehr gelten müssen.

Im März muss die Entscheidung über das Mühlenfest getroffen werden

Potratz’ Hoffnung ist, dass das Mühlenfest wenigstens in kleinerem Rahmen stattfinden kann. Noch hat der Verein ein bisschen Zeit zum Abwarten, im März müsse die Entscheidung endgültig getroffen werden.

Für das im Juli 2019 eingebaute so genannte Zuppinger Mühlrad gab Potratz Entwarnung, Frostschäden seien nicht zu befürchten. Die Mühlenfreunde hatten mit viel ehrenamtlichem Engagement und einer Förderung vom Amt für regionale Landesentwicklung das alte defekte Rad von 1995 ausgetauscht, 40 000 Euro hatten sie aus eigener Tasche dazu gelegt. Das Besondere an diesem Zuppinger Mühlrad ist, dass es auch mit wenig Wasser in Schwung gesetzt wird. Ein Besuchersteg war wenig später frei gegeben worden, um die Mühle auch touristisch attraktiver zu machen. Und für den Verein besteht die Hoffnung, nach der Corona-Pandemie mit neuem Schwung wieder durchzustarten – das Mühlenfest ist dabei ein wichtiger Baustein im Vereinsleben, denn nicht zuletzt dabei kommt Geld in die Kasse, mit dem dann unter anderem die Reparaturen an der Mühle von 1425 finanziert werden.

Von der AZ-Redaktion