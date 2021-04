Boitzenhagen/Wahrenholz

Schon im vorigen Sommer hatte es Beschwerden über Fahrer von Crossmaschinen gegeben, die ohne Kennzeichen in den Wäldern rund um Boitzenhagen unterwegs waren. Nach einem erneuten Hinweis hat die Polizei jetzt einen 28-Jährigen aus Boitzenhagen als einen der Fahrer identifiziert.

Am vergangenen Wochenende waren außerdem in Wahrenholz drei Crossmaschinen ohne Kennzeichen auf der Hauptstraße aufgefallen. Als die Wittinger Polizei die Fahrer kontrollieren wollte, flüchteten zwei von ihnen über die Felder – nur ein 23-jähriger Gifhorner hielt an. Die anderen beiden Fahrer meldeten sich allerdings eine Stunde später bei den Beamten. Alle Drei gaben zu, die Kennzeichen entfernt zu haben, um bei ihren Touren durch die Wälder unerkannt zu bleiben. Die Polizei leitete gegen alle vier Fahrer entsprechende Verfahren ein.

Von der AZ-Redaktion