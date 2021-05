Wahrenholz

 Erst gab es die Idee, dann passierte viele Jahre nichts, aber der Traum blieb – und wurde nach mehr als zehn Jahren wahr: Mitten in Wahrenholz hat Jessica Hartmann ihre Berufung gefunden. 2020 gründete sie ihre eigene Firma namens Heidekind.

„Mein großer Traum ist in Erfüllung gegangen“

Als sie über ihre persönliche Findungsphase berichtet, muss sie mehrfach lächeln und fügt ein: „Mein großer Traum ist in Erfüllung gegangen.“ Bis dahin war es ein weiter Weg. Geboren 1983 in Clausthal-Zellerfeld, aufgewachsen im Kreis Peine, zog es die gelernte medizinische Fachangestellte der Liebe wegen 2011 nach Wahrenholz. Kurios: Schon damals habe sie die Idee gehabt, sich selbstständig zu machen. Und da stand auch schon der Name „Heidekind“ fest. Nur der Inhalt noch nicht. „Und richtig getraut habe ich mich auch noch nicht.“

Eigene Erfahrungen führen zur Gründung der Firma

Dann fügte sich ein Puzzleteil zum anderen. Die heute 37-Jährige wurde erstmalig Mutter und musste eines feststellen: „Die Kleine wollte einfach nie in den Buggy, sondern am liebsten immer getragen werden.“ Auf Mia folgte sechs Jahre später Ella. Und auch sie mochte so gar nicht weg vom Körper der Eltern. Kinder tragen und dabei noch eine freie Hand fürs Geschwisterchen oder beim Einkauf zu haben – das brachte Jessica Hartmann aufs Thema Tragetücher und Tragekleidung.

„Das ist nicht einfach nur bling-bling“, wie sie lachend berichtet. Bindung zwischen Eltern und Baby schaffen, den Kleinsten die Wärme geben, die ihr Körper noch nicht selbst leisten kann. Und noch dazu den Alltag erleichtern sowie Eltern lästige Rückenbeschwerden beim Tragen der Kinder ersparen. Das alles ist so umfassend, dass sie eine Ausbildung bei der Trageberatung Hamburg absolvierte.

Nach vielen Jahren wagte sie den Sprung in die Selbstständigkeit

Als sie dann beim Spaziergang mit ihren Kindern in Wahrenholz immer häufiger darauf angesprochen wurde, was es mit dem Tragekonzept auf sich hat, wagte sie nach all den Jahren den Sprung in die Selbstständigkeit. „Dass dann Corona kam, konnte ja niemand ahnen.“

„Einen Traum erfüllt“: Mitten in der Corona-Krise startete Jessica Wahrenholz ihr Unternehmen Heidekind – mit überraschendem Erfolg. Quelle: Andrea Posselt

Aber sie nahm die Herausforderung an, verfeinerte das Programm – darunter Baby-Massage – und stieg auf Online-Kurse um. Das nutzen Eltern aus Peine, Wolfsburg, Uelzen und sogar aus Darmstadt. „Online funktioniert besser als ich dachte. Aber hier wäre es schon schöner“, sagt Jessica Hartmann. Hier, das ist die extra eingerichtete Baby-Lounge mit Mini-Küche zum Spielen für Geschwisterkinder und viel Raum für die Aktionen wie singen und spielen.

Spezielle Baby-Puppen für die Schulungen

Auf einem Bord sitzen täuschend echt aussehende Baby-Puppen. „Nehmen Sie mal, die wiegen fast so viel wie Babys.“ Auch Schultergelenk und Finger sind speziell so konstruiert, dass Jessica Hartmann Eltern möglichst naturgetreu zeigen kann, was beim Tragen der Kinder oder bei der Massage zu beachten ist.

Zur Überzeugung der Jung-Unternehmerin zählt auch, dass die Stärkung von Kindern schon im Baby-Alter sinnvoll ist. „Jeder sollte den bestmöglichen Start haben. Wichtig ist mir auch, dass ich nur Empfehlungen gebe. Was Eltern daraus machen, ist ihre Sache.“

Sehnsucht nach direktem Kontakt

Die Nachfrage nach Kursen sei trotz Corona groß, Werbung für Heidekind macht sie regelmäßig über Facebook und Instagram. „Ganz ehrlich, aber es fehlt etwas, wenn man sich nicht direkt sieht“, fiebert sie der Zeit entgegen, wenn endlich wieder in der Baby-Lounge Kurse stattfinden können.

Von Andrea Posselt