Wahrenholz: Jetzt gibt’s das Schützenfest-Trostpaket

Wahrenholz

Schweren Herzens hat die Schützengesellschaft ihr das für Anfang Juni geplante Schützenfest wegen Corona absagen müssen. Der Vorstand um Rolf-Dieter Schulze hatte nun eine kreative Idee, wie so ein kleines bisschen Schützenfest-Flair die Wahrenholzer beglücken kann. Ab 4. Mai verkaufen die Schützen ein Paket bestehend aus einem USB-Stick mit Schützenfestfilmen, Bier, Mandeln und einer Bäckerei-Spezialität.

„Damit möchten wir gern diejenigen ein wenig unterstützen, die durch die Absage besonders getroffen wurden“, so Schulze. Die Mandeln liefert die Schaustellerfamilie, die seit Jahren in Wahrenholz auf dem Schützenfest zu Gast ist. So gibt es das Schützenfestalternativheimpaket: Ab Montag, 4. Mai, um 12 Uhr ist das Paket über die Internetseite der Schützengesellschaft zum Preis von 25 Euro plus Pfand zu bestellen.

Anzeige

Auslieferung am Schützenfest-Termin

Die bestellten Pakete werden am Freitag, 5. Juni, ab 13 Uhr an alle Schützen, Schützinnen, Spielleute und Mitbürger aus Wahrenholz, Betzhorn, Weißenberge, Weißes Moor, Teichgut und Westerholz ausgeliefert. Besteller aus anderen Orten müssen sich ihre Pakete am gleichen Tag in der Zeit von 13 bis 17 Uhr am Schützensaal in Wahrenholz abholen. In der Reihenfolge der eingehenden Bestellungen bekommt jede Bestellung eine Losnummer. In einer Verlosung am 5. Juni ab 18 Uhr auf dem Schützensaal wird dann unter allen Bestellern das „Schützenfestgeld 2021“ verlost.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Es ist geplant, die Verlosung nach Möglichkeit bei YouTube online zu übertragen. Das Paket enthält: Einen USB-Stick (von A&O) mit vielen Medien: Rückblicke auf die letzten 15 Jahre Schützenfest in Wahrenholz und besondere Anlässe, eine Kiste Wittinger Bier, zwei Tüten (12 Stück) kleine Heidewitt`ger (von Bäcker Meyer), eine Tüte gebrannte Mandeln, gemischte Nüsse und Popcorn (von Schaustellerfamilie Müller).

Auch Trost für Kinder

Kinder, die traurig sind, dass ihr Kinderschützenfest ausfällt, tröstet der Vorstand auch. Unter dem Motto „Wahrenholzer Kinderwünsche für die Welt“ kann jedes Kind ein Bild im DINA-Format malen. Das fertige Bild – versehen mit den Namen – kann vom 25. bis 30. Mai im Schreibwarengeschäft A&O und bei Korth Optik in Wahrenholz abgegeben werden. Dort erhält jedes Kind eine Tüte mit Leckereien und eine kleine Überraschung. Auch Preise sollen verlost werden. Die Verlosung findet ebenfalls am 5. Juni ab 18 Uhr auf dem Schützensaal statt und soll auch nach Möglichkeit bei YouTube online übertragen werden.

Von Andrea Posselt