Wahrenholz

„Dieses Jahr hatten wir uns anders vorgestellt“, so der Vorsitzende der Schützengesellschaft Wahrenholz, Rolf-Dieter Schulze. Dass die Schützenfeste erneut ausfallen müssen, war im letzten Jahr nur eine böse Vorahnung, jetzt ist es aber bittere Realität. Doch ebenso wie voriges Jahr stecken die Wahrenholzer Schützen die Köpfe nicht in den Sand: Es gibt wieder ein Schützenfestalternativpaket.

Voriges Jahr wurden 300 dieser Sets für das Schützenfest im eigenen Garten bestellt und ausgeliefert – „und das weit über unsere Gemeindegrenzen hinaus“, wie Schulze lachend anmerkt. Auch in diesem Jahr wird es wieder so ein Paket geben. Dazu gehören eine Kiste Wittinger Bier, Backwaren von Bäcker Meyer und Süßwaren der Schaustellerfamilie Müller. Film und Musik auf USB-Stick gibt es nicht, dafür werden jedem Paket zwei Schnapsgläser mit einem Aufdruck der Schützengesellschaft beigelegt. „Wir rechnen mit einem stetig steigenden Sammlerwert“, so Oberst Gerhard Henneicke augenzwinkernd.

Mit dem Kauf der Pakete werden heimische Wirtschaft und Schausteller unterstützt

Ab Samstag, 15. Mai, 12 Uhr wird das Paket wieder über die Internetseite der Schützengesellschaft bestellbar sein. Bis Pfingstmontag, 24. Mai, 20 Uhr, besteht die Gelegenheit, mit dem Kauf des Schützenfestalternativpakets etwas Gutes zu tun. „Wir wollen in erster Linie mit dem Paket die heimische Wirtschaft und unsere Schausteller unterstützen, denn die leidet unter dem erneuten Ausfall der Feste,“ so Schulze. Es wird aber auch wieder attraktive Preise geben, die in einer Live-Übertragung ausgelost werden sollen.

In diesem Jahr wird auch das Wahrenholzer Kinderschützenfest 100 Jahre alt. Ein Jubiläum, das unter normalen Umständen groß gefeiert worden wäre. Auch dazu hat sich der Vorstand der Wahrenholzer Schützen etwas einfallen lassen. Ein Malwettbewerb unter dem Motto „Gestalte die Jubiläumsscheibe des 100-jährigen Kinderschützenfestes“ soll alle Kinder der Gemeinde animieren, einen Entwurf einzureichen. Auch hier gibt es tolle Preise – und die Aussicht, mit seinem Kunstwerk den Schützensaal oder einen Wahrenholzer Giebel im nächsten Jahr zu zieren. Die Bilder können zwischen dem 25. und 27. Mai im Schreibwarengeschäft A&O oder bei Optik Korth in Wahrenholz abgegeben werden. Alle Kinder erhalten dann ein spezielles Überraschungsgeschenk.

Von der AZ-Redaktion