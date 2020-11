Wahrenholz

Das Niedersächsische Forstamt Unterlüß bejagt zusammen mit angrenzenden Jagdrevieren am Samstag, 21. November, in der Revierförsterei Malloh die Waldflächen im Forstort Espenleu entlang der Kreisstraße 31 zwischen Schönewörde und Neudorf-Platendorf. Da während der großräumigen Bewegungsjagd plötzlich Wild oder Jagdhunde die Straßen queren können, werden der betroffene Streckenabschnitt der K31 und die Zufahrten dorthin am Samstag von 8 bis 16 Uhr voll gesperrt.

Für die gesperrten Straßen gibt es ausgeschilderte Umleitungen

Die Sperrungen erfolgen in Schönewörde an der Abzweigung nach Neudorf-Platendorf, in Wahrenholz am Bahnhof, nördlich von Neudorf-Platendorf an der Abzweigung Wahrenholz sowie in Weißes Moor hinter dem Elbe-Seitenkanal in Richtung K31. Umleitungen werden ausgeschildert. Nach Beendigung der Jagd wird die Sperrung wieder aufgehoben. Waldbesucher werden gebeten, an diesem Tag auf andere Waldgebiete auszuweichen.

Georg Deeken vom Forstamt Unterlüß nennt die Gründe für die Jagd

„Die revierübergreifende Jagd ist notwendig, um die Wildbestände im Einklang mit den land- und forstwirtschaftlichen Belangen zu halten. Gleichzeitig wollen wir den Bestand an Wildschweinen möglichst geringhalten, um einer möglichen Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest innerhalb Deutschlands entgegen zu wirken“, erklärt Georg Deeken, der stellvertretende Leiter des Forstamtes Unterlüß.

