Wahrenholz

Daumen drücken ist am kommenden Samstag, 6. März, ab 20.15 Uhr vor dem Fernseher angesagt: Dann tritt Henriette Stieghan, gerade erst zehn Jahre alt, in dem seit Jahren beliebten TV-Format The Voice Kids bei SAT.1 auf. Mit dem Lied „Für Dich“ von Yvonne Catterfeld will sie vor den prominenten Coaches punkten.

Die neunte Staffel ist angelaufen

Wer es noch nicht kennt: Neben der Show für erwachsene Sängerinnen und Sänger (The Voice of Germany) gibt es nun schon in der neunten Staffel eine Ausgabe für ganz junge Sangeskünstler. Mit selbst ausgesuchten Liedern treten die Mädchen und Jungen auf die Bühne. So genannte Coaches hören genau hin und drücken noch während des Auftritts auf einen Buzzer, um das Sangestalent in ihr jeweiliges Team zu holen und in die nächste Runde des Wettbewerbs zu begleiten.

Musik liegt Henriette im Blut

Henriette verfolgt schon länger die Sendung. Kein Wunder, ihr liegt Musik im Blut. Sie lernt Klavier spielen und Schlagzeug. Und Singen geht immer und überall – „sogar beim Essen“, erzählt ihre Mutter Meike lachend. Was ihre musikalischen Vorlieben sind? Die Zehnjährige muss nicht lange überlegen: „Disney, Schlager und Popmusik.“ Fan eines ganz bestimmten Stars oder einer Gruppe sei sie aber nicht. Auslöser, weshalb sie sich überhaupt bei The Voice Kids bewarb, war ihre Klavierlehrerin, die sie animierte, es einfach einmal auszuprobieren. Das Reizvolle für Henriette: „Mitten im Lied entscheiden sich die Coaches, ob man schon weiter ist.“

Zwei neue Coaches sind dabei

Bei der neunten Staffel sind die Sessel der Coaches wieder prominent besetzt. Neben Stefanie Kloß (Silbermond), Michi Beck und Smudo (Die Fantastischen 4) sind Wincent Weiss und Alvaro Soler neu dabei.

Für den ersten großen Auftritt hat die Zehnjährige ein Catterfeld-Lied ausgesucht

„Ganz schön aufgeregt“ startet Henriette in das Abenteuer, für das sie neben dem Catterfeld-Song auch ihre „Lieblingssachen“ für den Auftritt auf der Showbühne ausgesucht hat. Ein bisschen Auftrittserfahrung hat die Grundschülerin bereits. Für die Bäckerei Meyer stand sie für eine Werbekampagne schon vor der Kamera.

Vier Kaninchen und Hund Polly gehören mit zu den anderen Hobbys

Neben der Musik hat Henriette übrigens jede Menge Ausgleich mit anderen Hobbys. Dazu zählt etwa Fotografieren und Wandern. Und dann sind da noch vier Kaninchen und ihr Hund Polly, die das Leben der jungen Wahrenholzerin bereichern.

Wie sie ihren Auftritt bei The Voice Kids meistert, ist am kommenden Samstag, 6. März, ab 20.15 Uhr auf SAT.1 zu verfolgen.

Von Andrea Posselt