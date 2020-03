Grundstein für das neue Bürgerhaus liegt

Wahrenholz

„Von einem großen Bahnhof haben wir aus aktuellem Anlass abgesehen und möchten dennoch zur Tat schreiten, um den Grundstein für das neue Bürgerhaus und die Alte Schmiede hier in dem Projekt Dorfmitte zu legen“, sagte Bürgermeister Herbert Pieper ( CDU) Dienstagmittag vor nur wenigen geladenen Gästen auf der Baustelle.

Viele Erinnerungsstücke

Die Zeitkapsel: Herbert Pieper und seine Mitarbeiterin Simone Kastner sammeln die Utensilien zusammen. Quelle: Hans-Jürgen Ollech

Pieper sprach nicht vom Grundstein, sondern von einer Zeitkapsel, die mit vielen Erinnerungsstücken aus allen Wahrenholzer Vereinen sowie auch den aktuellen Ausgaben der Aller-Zeitung und des Isenhagener Kreisblattes gefüllt worden sei, „um eventuell der Nachwelt aufzuzeigen, wann hier was passierte“, sagte Pieper.

Der Bürgermeister ließ noch einmal kurz das Bauvorhaben Revue passieren und erinnerte daran, dass man bereits 2014 das leerstehende Grundstück erworben habe. Danach wurde das Projekt „ Dorfmitte“ entwickelt mit dem Ziel, eine Einrichtung für Wohnen im Alter, ein neues Bürgerhaus mit der Verwaltung, Postfiliale, Heimatverein, Gemeindearchiv und Veranstaltungsraum für Senioren in der Alten Schmiede unterzubringen.

Die Chronologie

2017 folgte der Antrag auf Förderung, dem stattgegeben wurde, sodass im Juni 2019 der Bauantrag gestellt und im Januar 2020 die Genehmigung erteilt wurde, hob Pieper den chronologischen Verlauf besonders hervor.

Kosten wird das Projekt Bürgerhaus und Alte Schmiede rund 1,6 Millionen Euro, die mit 500 000 Euro gefördert werden. Zudem hat die Gemeinde das ehemalige Bürgerhaus für 350 000 Euro an die Samtgemeinde verkauft, sodass sich der Eigenbetrag für die Gemeinde erheblich reduzierte, sagte Pieper und zeigte sich stolz, dass es nun mit dem Bau so richtig vorangeht.

„Hier geht der Bär ab“

Danach legte der Bürgermeister die „Zeitkapsel“ in die vorbereitete Öffnung der Bodenplatte und dichtete sie mit Beton ab. Der Beifall galt dem Bürgermeister. Samtgemeindebürgermeister René Weber gratulierte der Gemeinde Wahrenholz zu diesem großartigen Bauvorhaben und sagte: „Hier in Wahrenholz geht der Bär ab!“ Ferner erinnerte Weber an die aktuelle Coronavirus-Krise und fand es richtig, dass die Veranstaltung auf Sparflamme gehalten wurde – so waren außer ihm die Planer Thomas Schulz und Michael Driesner aus Hankensbüttel, die Planerin Frauke Schwerdt aus Braunschweig, Ehren-Bürgermeister Horst Germer sen,, die ehemalige Bürgermeisterin Friedhilde Evers, einige Ratsmitglieder, die Mitarbeiterinnen der Gemeindeverwaltung und des Bauhofes sowie der bauausführenden Firma Gruska aus Salzwedel vor Ort.

Von Hans-Jürgen Ollech