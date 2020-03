Gemeinde will Bürgermeinung zu Straßenausbaubeiträgen hören

Wahrenholz

Nachdem der allgemeine Trend in den Kommunen zur Abschaffung der Straßenausbaubeiträge führt beziehungsweise in einzelnen Kommunen auch schon geführt hat, weil Bürgerinitiativen massiv gegen die Erhebung der Beiträge vorgegangen sind, möchte die Gemeinde Wahrenholz einen anderen Weg beschreiten.

Rat beschließt die Bürgerbefragung

Bürgermeister Herbert Pieper ( CDU) weist ausdrücklich darauf hin, dass der Rat der Gemeinde Wahrenholz in seiner Sitzung am 24. Februar beschlossen hat, eine Bürgerbefragung zu den Straßenausbaubeiträgen gemäß des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes durchzuführen. Allerdings wird der zeitlich geplante Verlauf dieser Bürgerbefragung durch die Corona-Krise ausgebremst, „sodass wir eine Verschiebung vornehmen mussten“, sagte Pieper in einem Pressegespräch am Montagmittag.

Termin wird verschoben

Die Befragung sollte im Zeitraum vom 30. März bis zum 9. April stattfinden. Zur weiteren Information sollte außerdem am 25. März eine Bürgerversammlung stattfinden, in der sich der Gemeinderat noch einmal den Fragen zur Abschaffung der Straßenausbaubeitragssatzung beziehungsweise der Belassung der Satzung äußern und mit den Bürgern in den Dialog treten wollte. „Dieser Ablauf kann nun aus besagten Gründen nicht eingehalten werden und wird auf unbestimmte Zeit verschoben“, sagt Pieper und bittet die Bevölkerung dafür um Verständnis.

Wer alles mit abstimmen darf

Befragt werden sollten per Ankündigung, Informationen und Stimmzettel (Entwurf) insgesamt 1800 Haushalte innerhalb der Gemeinde Wahrenholz. Und auch die Grundeigentümer, die nicht in Wahrenholz wohnen, sollten informiert werden, um mit abzustimmen, wie Pieper mitteilt. Er weist ausdrücklich darauf hin, dass die Gemeinde im Umgang mit dem Thema absolut transparent bleiben möchte. „Deshalb ist aber auch jede Stimme wichtig, die wir als Kommunalpolitiker ernst nehmen, weil wir die Bürger beteiligen möchten“, betont der Bürgermeister.

Erhebliche Folgen für die Gemeinde

Wichtig ist deshalb auch die Aufklärung über das „Für und Wider“ von Straßenausbaubeiträgen, da sie für die Gemeinde von erheblicher finanzieller Bedeutung sind, sagt der Bürgermeister und setzt auf die Beteiligung der Bevölkerung.

Von Hans-Jürgen Ollech