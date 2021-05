Wahrenholz

Sieht aus wie ein großes, eiförmiges Holzfass, was da auf einem Anhänger im Neubaugebeit von Wahrenholz steht, dahinter verbirgt sich aber viel mehr. Familie Neumann vermietet eine mobile Sauna.

Die Sauna ist selbst zusammengebaut

Und das kam so: Ekaterina und Sergej sind eingefleischte Saunafans. Bei einer kleinen Familienrunde bedauerte der Bruder von Ekaterina, dass er gerne saunieren würde, aber gerade keine Möglichkeit bestehe. Auch um eine mobile Sauna habe er sich bemüht. Selbst ist die Familie hieß dann das Motto. Ehepaar Neumann forschte nach und bestellte sich Material, um eine eigene Sauna zu bauen.

Schwitzen, wann und wo man möchte: Familie Neumann aus Wahrenholz vermietet neuerdings eine mobile Sauna. Quelle: Lea Rebuschat

Jeder Baufortschritt ist auf Instagram dokumetiert

Dieses Vergnügen sollen auch andere teilen können - und so thront die hölzerne Tonne auf einem Anhänger, um an jeden beliebigen Standort gebracht zu werden. Auf dem Instagram-Account Heisses_Fass hat Ekaterina jeden einzelnen Schritt dokumentiert und reibt sich jetzt schon verwundert die Augen, wer aus welchen Orten sich schon gemeldet hat und es kaum erwarten kann, die Sauna zu buchen.

Die Sauna ist auf einem Hänger befestigt

Funktionieren soll das Geschäftssystem so: Wer Lust auf einen Saunagang zu Hause hat, kann tageweise die Sauna mieten. Kosten 100 bis 150 Euro pro Tag, je nachdem welche Extras wie Aufguss-Material oder die Anlieferung der mobilen Sauna gewünscht ist. Das Holz zum Anfeuern der Sauna liefern die Neumanns gleich mit. Ein bisschen Platz zu Hause, Strom fürs Licht und bei Bedarf Wasser für den Pool - und schon kann es losgehen. Zu erreichen ist die Sauna auf dem Hänger über eine Treppe.

Auch nach Corona sehen die Neumanns gute Chancen

Platz ist für sechs bis neun Personen, meinen die Neumanns. Ob als Überraschungsgeschenk oder Junggesellenabschied - auch nach Corona sehen die Wahrenholzer gute Chancen für ihr ihren Nebenerwerb. „Denn es gibt viele, die nicht so gerne mit vielen anderen in öffentliche Saunen gehen möchte, sagt Ekaterina.

Bald soll ein Jacuzzi das Angebot erweitern

Buchungen fürs „heiße Fass“ sind möglich über Instagram, telefonisch unter 0157-39262082 oder per Mail an heissesfass@web.de.

Worauf die Neumanns besonders stolz sind: „Unsere Sauna gibt es mit einem Pool, weil wir selbst es auch lieben, uns im Wasser abzukühlen.“ Wer ihn nutzen möchte, sollte den Gartenschlacuh parat haben und etwa 600 Liter hinzufügen. In Kürze möchte das Paar, er ist VW-Mitarbeiter und sie in Elternzeit, auch noch einen Jacuzzi zum Verleih anbieten. Zeit zum Ausprobieren hatte das Paar noch gar nicht, so schnell sind die ersten Buchungen schon da gewesen.

Von Andrea Posselt