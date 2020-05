Neue Dorfmitte wird mit Eisspeicher beheizt

Wahrenholz

Das Gebäude für das Seniorenwohnen steht schon, ebenso die Arztpraxis. Gebaut wird derzeit das neue Gemeindezentrum mit Verwaltungsbüro und Bürgerhaus. Kosten wird das Projekt Bürgerhaus und Alte Schmiede rund 1,6 Millionen Euro, die mit 500 000 Euro gefördert werden. Und am Mittwoch hat der Wahrenholzer Gemeinderat beschlossen, wie die beiden Gebäude und die gesamte sogenannte Neue Dorfmitte künftig mit Wärmeenergie versorgt werden soll – über einen Eisspeicher.

Mit Eis heizen? „Das ist eine spannende Technik“, sagt Bürgermeister Herbert Pieper. Ein mit 280 000 Litern Wasser gefülltes Bassin komme vier Meter tief in die Erde. Dort sei es konstant 11 bis 14 Grad warm. Kilometerlange Rohrschlangen transportieren eine aufgewärmte Trägerflüssigkeit zu einer Wärmepumpe, die diese komprimiert und dann über einen Wärmetauscher in das Heizsystem, in diesem Fall eine Fußbodenheizung, einspeist – vereinfacht gesagt. Dadurch, dass die Trägerflüssigkeit dem Wasser die Wärme entzieht, vereist dieses langsam, daher der Begriff Eisspeicher. Im Sommer dagegen könne auf das Aufheizen verzichtet werden – und mit dem erdgekühlten Wasser die Gebäude um drei bis vier Grad heruntergekühlt werden. Die Anlage hat eine Leistung von 85 Kilowatt – wobei ein Kilowatt Strom rund vier Kilowatt Wärme erzeugt. Den Strom will die Gemeinde übrigens über eine Solaranlage selbst erzeugen.

Baugrube mit 20 Metern Durchmesser

Ursprünglich hatte die Gemeinde eigentlich ein sogenanntes Naturspeicher-System vorgesehen. Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie waren diverse andere Energiesysteme ausgeschlossen worden – aus Kostengründen auch der Eisspeicher, da alleine die Tiefbauarbeiten 40 000 Euro Mehrkosten verursacht hätten. Nachdem aber eine für den Naturspeicher zugesagte Förderung über 200 000 Euro auch für den Eisspeicher eingesetzt werden kann, so Pieper, ist dieses System wieder im Rennen – da es erprobter sei. Die Förderung wurde laut Pieper zugesagt, weil die Gemeinde durch das Energie-Projekt für die Neue Dorfmitte reichlich CO2 spart. Installiert werden soll das rund 440 000 Euro teure Eisspeicher-System im nördlichen Bereich der ehemaligen Alten Schmiede – dem neuen Gemeindezentrum. Versorgen soll es künftig neben dem Gemeindezentrum auch das Servicewohnen sowie die Arztpraxis. Ausgehoben werden muss dafür eine Baugrube mit 20 Metern Durchmesser. „Wegen des Grundwassers wird das sicherlich nicht ganz einfach“, so Pieper.

Von Thorsten Behrens