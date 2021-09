Wahrenholz

Außergewöhnliche Zeiten erfordern außergewöhnliche Maßnahmen: Die Freiwillige Feuerwehr Wahrenholz führte erst jetzt ihre Jahreshauptversammlung für das Berichtsjahr 2020 durch. Dazu hatte Ortsbrandmeister Herbert Nordmann seine Kameradinnen und Kameraden in die – corona-konform möblierte – Fahrzeughalle des Feuerwehrhauses eingeladen.

Nordmann betonte in seinem Jahresbericht, dass die Einsatzkräfte auch mit einem coronamäßig abgestimmten Einsatz- und Ausbildungskonzept alle Aufgaben bewältigen konnten. Er betonte aber auch, dass seit dem Frühjahr 2020 viele Vorhaben liegengeblieben seien und anstehende erforderliche Veränderungen noch nicht umgesetzt werden konnten.

Der Mitgliederstand bei der Jugendwehr ist trotz Pandemie unverändert

Jugendwartin Franziska Gerke stellte erfreut fest, dass sich die Coronapandemie nicht negativ auf den Mitgliederbestand ausgewirkt hat. Derzeit gehören der Jugendfeuerwehr 18 Jugendliche an. Ende des vorigen Jahres wechselten drei Jugendfeuerwehrleute in die aktive Wehr. Trotzdem seien alle traurig, dass im vergangenen wie auch in diesem Jahr keine Wettbewerbe und insbesondere keine Zeltlager stattgefunden hätten. Kassenwart Olaf Pieper berichtete über einen soliden Kassenbestand.

Feuerwehr Wahrenholz: Kreisbrandmeister Thomas Krok (l.) und Gemeindebrandmeister Torsten Winter (r.) zeichneten Karl-Heinz Scheel mit dem Deutschen Feuerwehrehrenkreuz in Silber aus. Quelle: Feuerwehr Wahrenholz

Nordmann beförderte Lisa Winkelbauer zur Feuerwehrfrau und Marc-Christian Leo zum Feuerwehrmann. Den Dienstgrad Oberfeuerwehrfrau/-mann erhielten Lea Winkelbauer und David Pepperle. Jörg Prilop wurde zum Ersten Hauptfeuerwehrmann befördert.

Besondere Ehrung für Karl-Heinz Scheel

Kreisbrandmeister Thomas Krok hatte eine besondere Ehrung mitgebracht. Oberbrandmeister Karl-Heinz Scheel wurde für seine langjährige Arbeit auf vielen Ebenen der Schwerpunktfeuerwehr und auf Kreisebene mit dem Deutschen Feuerwehrehrenkreuz in Silber ausgezeichnet. Gemeindebrandmeister Torsten Winter dankte den Einsatzkräften für das Durchhalten im Einsatz- und Ausbildungsgeschehen und wünschte sich eine möglichst baldige Rückkehr zu einem geregelten Feuerwehralltag.

