Wahrenholz: Diebe stehlen Grill von Terrasse

Wahrenholz

Ein Kugelgrill wurde am späten Abend des 28. Dezember – gegen 23.30 Uhr – von einem Grundstück in Wahrenholz gestohlen. Die bislang Unbekannten waren an der Straße „Zur Alten Schmiede“ auf die frei zugängliche Terrasse eines Neubaus marschiert und hatten den schwarzen Grill abtransportiert. Die Polizei berichtet, dass sie nach ersten Ermittlungen zu Fuß unterwegs waren.

Zeugen und Hinweisgeber, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. (05376) 97 65 60 an die Polizei Wesendorf zu wenden.

Von der AZ-Redaktion