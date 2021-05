Wahrenholz: Die Damengymnastiksparte feiert 50. Geburtstag

Wahrenholz

„Wir wollten ja auch mal von zu Hause raus“, sagt Marlies Wendt. Sie ist die erste Übungsleiterin der Damengymnastiksparte im VfL Wahrenholz gewesen und bis heute, zum Jubiläum 50 Jahre nach der Gründung, immer noch aktiv dabei. „Viele unserer Männer waren ja beim Fußball aktiv und so oft zum Training und zu den Spielen unterwegs. Da war es nur gut, dass sich für uns auch mal die Chance ergab, auch sportlich tätig zu werden.“

Dabei waren die Frauen schon sportlich aktiv, bevor es die Gymnastiksparte überhaupt gab: Marlies Wendt, Hannelore Rotermund, Ilse Schröder und Christel Friedrichs machten sich wöchentlich auf den Weg nach Wesendorf zur Turngruppe des Landfrauen-Vereins. Als dann Bürgermeister Horst Germer bei einer Jahreshauptversammlung des VfL Wahrenholz erwähnte, dass die fertige Turnhalle bald zur Verfügung stünde, war das der Startschuss für die Gründung der Gymnastiksparte.

45 Frauen turnen zur Musik aus dem Kassettenrekorder in der neuen Halle

Am 29. April 1971 wurde es offiziell, 32 Frauen waren dabei. Vier Monate später waren es schon 45 Frauen, die zur Musik aus dem Kassettenrekorder in der neuen Halle turnten. Und schnell wurde mehr als der wöchentliche Sportabend daraus. Die Frauen fuhren im Sommer Rad, besuchten im Winter das Knesebecker Schwimmbad, einige gingen nach Hankensbüttel in die Sauna.

Die Damengymnastiksparte beim VfL Wahrenholz: Ein Auftritt bei der Sportwoche 1988. Quelle: VfL Wahrenholz

Spätestens mit dem Beginn der Sportwochen in der Mitte der 70er Jahre waren die Gymnastik-Frauen stark ins Vereinsleben eingebunden. Sie übten Jazz-Tänze, die sie bei diversen Gelegenheiten vorführten – und immer gab’s viel Applaus. Sie halfen während der Sportwoche in der Bratwurstbude, kümmerten sich um die Reinigung des Sportheims, führten Theaterstücke und eine Modenschau auf. Weil die Gruppe immer größer wurde, wurde sie 1985 geteilt. Die Älteren übernahm Marlies Wendt, die Jüngeren Anette Rotermund.

Die Feier zum 25-jährigen Jubiläum begann mit einem Sirtaki

In den 1990er Jahren ließ die Freude an Tanzaufführungen nach. Stattdessen radelten die Frauen gemeinsam oder gingen schwimmen, und sie unternahmen Reisen – in den Harz, an die Nordsee, zum Musical nach Bochum. Aber ganz verschwand das Element Tanz nicht: Der griechische Abend zum 25. Geburtstag der Sparte im Oktober 1996 begann mit einem Sirtaki.

Gehört inzwischen auch zum Angebot: Die Damengymnastiksparte hat eine Yoga-Gruppe. Quelle: VfL Wahrenholz

Nachdem zwischendurch nur noch eine Gruppe aktiv war, gibt es heute wieder zwei Gruppen, von denen eine zwischendurch mal für zwei Jahre mit Daniel Wegner den ersten männlichen Übungsleiter hatte – das habe der Gruppe viel Abwechslung gebracht, berichten die Frauen. 2018 hat dann Gundi Niemann den Posten der Übungsleiterin in der älteren Gruppe und auch die Spartenleitung übernommen und bis heute behalten. Die zweite Gruppe wird weiter durch Beate Lindmüller betreut.

Heute gehören 81 Frauen zur Gymnastiksparte des VfL Wahrenholz, darunter sechs Gründungsmitglieder

81 Frauen gehören aktuell zur Sparte, und sie alle hoffen, dass die Corona-Bremse nicht mehr allzu lange ihr Vereinsleben lahm legt. Spätestens danach wollen sie die Ehrung der Gründungsmitglieder nachholen, denn immer noch aktiv dabei sind Marlies Wendt, Hannelore Rotermund, Renate Pape, Rosel Laue, Ruth Kinder und Friedhilde Evers.

Von der AZ-Redaktion