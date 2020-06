Friedhof erstrahlt nach Arbeitseinsätzen in neuem Glanz

Wahrenholz

Friedhöfe sind Orte der Ruhe, der Besinnung, des Gedenkens. Ihrer Gestaltung gilt gerade deswegen ein besonderes Augenmerk. Auf dem Wahrenholzer Friedhof hat sich in den vergangenen Monaten eine ganze Menge in dieser Hinsicht getan – die Verschönerungs- und Verbesserungsmaßnahmen sind jetzt so gut wie abgeschlossen.

„Immer wieder wurde auch von außen der Wunsch nach Veränderungen auf dem Friedhof an uns herangetragen, zum Beispiel vom Heimatverein. Aber wir hatten im Friedhofshaushalt keine Rücklagen, um entsprechende Maßnahmen zu finanzieren“, erklärte Pastor Lars-Uwe Kremer. Dadurch war die Finanzierung schwierig – denn der Friedhof wird zwar kirchlich betrieben und liegt damit nicht wie die anderen Friedhöfe der Samtgemeinde Wesendorf in kommunaler Verwaltung, wegen der Vergleichbarkeit aber darf die Kirche nicht einfach Mittel aus anderen Töpfen zur Verfügung stellen, so Kremer. „Das hat uns mehrere Jahre ausgebremst.“ Nicht zuletzt fehlten Rücklagen, weil die Gebühren seit Jahren nicht erhöht worden waren.

Platz des Gedenkens: Im Bereich der Rasenreihengräber entstand eine Ablagefläche für Blumen und Grabschmuck. Quelle: Thorsten Behrens

Fördermittel helfen

Das wurde schließlich geändert und langsam eine Rücklage im Friedhofshaushalt aufgebaut, und als Wahrenholz in die Dorfentwicklung kam und damit Aussicht auf entsprechende Fördermittel hatte, profitierte auch die Kirchengemeinde davon. 45 Prozent Fördermittel gab es laut Kremer vom Amt für regionale Entwicklung in Braunschweig. So konnten schließlich die insgesamt rund 30 000 Euro teuren Maßnahmen gestemmt werden.

Im Oktober begannen die Arbeiten, an denen Andrea Fromhage und Friedhelm Meyer vom Kirchenvorstand entscheidenden Anteil hatten: Fromhage hielt den Kontakt zum Landesamt, nicht zuletzt, weil sie im Rahmen der Dorfentwicklung als Gemeindemitarbeiterin auch die Projekte der Gemeinde begleitete. Und Meyer koordinierte die Baumaßnahmen und arbeitete einige Aktionen gleich in Eigenleistung ab. Unterstützung gab es unter anderem von den Mitgliedern des Kirchenvorstandes, von einigen Konfirmanden, der Küsterin, den Friedhofsmitarbeitern.

Friedhof Wahrenholz: Der Sammelplatz für Grünrückstände liegt nun nicht mehr in der Mitte, sondern am Rand – neben dem ehemaligen Bürgerhaus. Quelle: Thorsten Behrens

Viele Helfer im Einsatz

So wurde an der Nordseite des Friedhofs eine Hecke angelegt, dabei half auch der benachbarte Landwirt. An zwei Samstagen trafen sich dazu die Helfer. Friedhelm Meyer legte zudem im Bereich der Rasenreihengräber eine gepflasterte Ablagestelle für Blumen und Grabschmuck an – damit die Gräber frei bleiben und ein gleichmäßiger Rasenschnitt möglich ist. Derzeit fehlen noch einige Tafeln mit der Friedhofssatzung – und Sammelbehälter für Grünrückstände, die an verschiedenen Stellen des Friedhofs platziert werden sollen.

„Damit die Menschen nicht einmal über den ganzen Friedhof mit ihrem Grünabfall laufen müssen“, erklärt Pastor Kremer. Denn der bisher zentral liegende Sammelplatz dafür wurde abgebaut. Er ist nun eine geschotterte Fläche. „Der Bereich sah nicht schön aus. Jetzt haben wir die Möglichkeit, ihn neu zu gestalten“, so Kremer. Wie, das werde sich zeigen, wenn wieder Rücklagen im Friedhofshaushalt zur Verfügung stehen. Jetzt habe man erst einmal die wichtigsten Maßnahmen abgearbeitet. Und zu denen gehört auch die Anlage eines neuen Sammelplatzes für Grünrückstände neben dem ehemaligen Bürgerhaus. Der Bereich ist jetzt auch direkt von der Straße aus erreichbar, was die endgültige Abfuhr der Materialien vereinfacht. Zur Abgrenzung für die nahe liegenden Gräber wurden eine Mauer beziehungsweise ein Sichtzaun errichtet.

Von Thorsten Behrens