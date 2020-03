Wahrenholz: Darum ist die Bürgergemeinschaft ein „Leuchtturm“

Wahrenholz

Ganz schöne rege ist die Bürgergemeinschaft Wahrenholz. Das erfuhren die Mitglieder, als Vorsitzende Ursel Pape bei der Jahreshauptversammlung im Gasthaus Krendel Bilanz zog. Rund 40 Mitgliedern waren gekommen. Die Vorsitzende berichtete unter anderem über die Beschaffung von Stühlen und Sonnenschutz in und am Gebäude der Seniorenwohngemeinschaft und ergänzte, dass sie mit Margrit Balke und Karin Krendel einen Erste-Hilfe-Lehrgang absolviert habe, um im Falle eines Falles den Senioren helfen zu können. Im Rahmen einer Ehrenamtsinitiative der Aller-Zeitung, der Volksbank Brawo sowie der Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg, konnten Spendenbeträge von 2055 Euro eingeworben werden.

Kalender-Verkauf bringt Überschuss

Auch der Verkauf des „Wahrenholzer Kalenders“ habe einen Überschuss erbracht, lobte die Vorsitzende das großartige Engagement einiger Mitglieder. Zudem habe der Verein dafür gesorgt, dass die Bewohner der Einrichtung ein Mitbestimmungsrecht bekommen haben und sich nun auch gegenüber dem Vermieter, dem Pflegedienst, dem Dienstleister Betreuung und Haushalt sowie den ehrenamtlichen Helfern vertreten sehen, betonte Pape.

Auch Schulobst stellt der Verein

Dreimal die Woche sorgt der Verein für die Zubereitung des Schulobstes in der Grundschule, unterhält zusammen mit der Gemeinde die Postfiliale, und kümmert sich im Rahmen eines Gesprächskreises um allein stehende Senioren. Drei Fahrer stehen dem Fahrdienst zur Verfügung und sechs Mitglieder kümmern sich um die Anlaufstelle „Container“ an der Alten Schmiede, um Bürgern Auskunft zu erteilen, sagte Pape.

Zweiter Verein vor Gründung

Nun steht auch noch die Gründung eines zweiten Vereins im Mittelpunkt des Jahres 2020, der als sogenannter „Verein für den Wirtschaftsbetrieb“ ins Leben gerufen werden muss, da der gemeinnützige Verein aus steuerrechtlichen Gründen dies nicht wahrnehmen kann, sagte die Vorsitzende und warb für Mitstreiter.

Viel geplant

Die Außenanlagen an der Senioren-WG sollen im Frühjahr angelegt werden und für die Beschäftigung der WG-Bewohner will der Verein noch einiges verbessern. Hierzu stellte die Vorsitzende ein Modell aus der Gemeinde Gorleben vor, die dafür eine Altenpflegehelferin eingestellt habe. Auch in Wahrenholz müsste ein solches Modell geschaffen werden, sagte Pape und setzt dabei auf die Unterstützung der Politik.

Ausführlich berichtete Kassenwart Bernhard Weusthoff über die Einnahmen und Ausgaben, die von Kassenprüferin Heide Pieper bestätigt wurden und dem gesamten Vorstand einstimmig Entlastung bescherten. Weusthoff teilte mit, dass der Verein zurzeit 144 Mitglieder zähle, stellte das Leitbild „Ein Leben lang in Wahrenholz“ vor und hob dabei das Service-Konzept „Dorfmitte“, den Entwurf der neuen Homepage sowie die Gründung des zweiten Vereins für den wirtschaftlichen Betrieb in den Fokus der Arbeit des ersten Halbjahres hervor.

Lob vom Bürgermeister

Bürgermeister Herbert Pieper ergänzte die Ankündigungen und machte deutlich, dass alles, was bisher auf den Weg gebracht wurde, funktioniert habe. Steuergelder seien beherzt eingesetzt worden, Fördergelder seien in vollem Umfange geflossen und die Kostenplanungen eingehalten worden, betonte Pieper. Nun solle im Rahmen der Querungshilfe in der Dorfmitte auch das Ehrenmal in einen gesonderten Antrag auf Förderung eingebracht werden, sagte der Bürgermeister und der Bauantrag für die Seniorenwohnanlage von 20 Wohneinheiten sei auf dem Weg und werde in diesem Jahr umgesetzt. Toll sei die Einrichtung der Senioren-WG gewesen. „Wir sind auf dem richtigen Weg und wir haben bisher alles richtig gemacht!“ Samtgemeindebürgermeister Rene Weber sagte, dass der Verein Bürgergemeinschaft Wahrenholz ein „ Leuchtturm für das Ehrenamt“ sei und lobte die Aktivitäten des Vereins.

Von Hans-Jürgen Ollech