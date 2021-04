Wahrenholz: Bushaltestelle an der Schulstraße soll an die Straße An der Sägemühle wandern

Wahrenholz

Der Campingplatz Heide-Eck in teichgut soll als Wochenendgebiet ausgewiesen werden. Das hat der Wahrenholzer Gemeinderat in jüngster Sitzung beschlossen. Aber es standen noch mehr Themen auf der Tagesordnung.

Zum Campingplatz führte Planerin Frauke Schwerdt aus, dass der B-Plan noch aus dem Jahre 1984 stamme und wegen der beabsichtigten Änderung der Belegung durch den Betreiber zahlreiche Änderungen vorgenommen werden mussten. Die Nutzung des Campingplatzes habe sich dahingehend gewandelt, dass viele Nutzer dort ein Dauercamping vor allem an den Wochenenden betrieben. Vorgesehen sind nun nach den Planungen 35 Stellplätze sowie Möglichkeiten für Zwischenübernachtungen in Zelten und ein kleines Gebäude mit einem Kiosk in der Größe von 40 Quadratmetern. Laut Planerin sei auch die Bevölkerung bei dem Projekt gehört worden.

Gutscheine für Bauherren, die Obstbäume pflanzen

Die Straße An der Sägemühle soll ausgebaut werden, da eine Bushaltestelle in der Schulstraße in die Straße an der Sägemühle verlegt werden muss. Hierzu berichtete Bürgermeister Herbert Pieper (CDU), dass der Ausbau der Straße sowie der Ausbau der Bushaltestelle mit 330 000 Euro gefördert werde. Der Bescheid sei die Tage zugegangen, berichtete Pieper. Um nun den Ausbau voranzutreiben, muss die Gemeinde einen Teil des jetzigen Lehrer-Parkplatz gegenüber dem ehemaligen Bürgerhaus von den Eigentümern erwerben, um die Bushaltestelle dort einrichten zu können. Dabei geht es um eine Fläche von 150 Quadratmetern. Insgesamt hat die Gemeinde 12 000 Euro einschließlich der Vermessung, Notar- und Grundbucheintragungen dafür im Haushalt eingeplant, so der Beschluss, der einstimmig durch die Ratsmitglieder fiel.

Auch beschloss der Rat bei einer Enthaltung die Ausgabe von 50-Euro-Gutscheinen an die 40 zukünftigen Bauherren im Baugebiet Im Syke III, wenn sie einen heimischen Obstbaum oder andere heimische Baumarten in ihren Gärten anpflanzen. Der Gutschein hat Gültigkeit über vier Jahre und soll dem Natur- und Umweltschutz dienen.

Ablösung einer Grundschuld über 2500 Reichsmark

Wegen des Verkaufs des Wohngebäudes der Gemeinde in der Straße „Im Syke 5“, musste ein Beschluss herbeigeführt werden, da noch eine Grundschuld über 2500 Reichsmark aus dem Jahre 1940 im Grundbuch eingetragen sind. Nachforschungen über den früheren Eigentümer blieben erfolglos, so dass die Gemeinde den Betrag nach Umrechnung abzulösen und die Löschung im Grundbuch vorzunehmen hat, damit der Verkauf rechtskräftig werden kann. Der Beschluss fiel ebenfalls einstimmig.

Und schließlich beschloss der Rat im Nachhinein den Kauf von zwei E-Lastenfahrrädern für die beiden weiblichen Angestellten der Gemeinde Anja Balke und Kerstin Schmolke, die seit März für die Pflege der vielen öffentlichen Flächen in Wahrenholz sorgen. Die Lastenfahrräder dienen den beiden Angestellten als schnelle Hilfsgefährten, sind CO2-neutral und umweltfreundlich. Der Preis liegt bei 3800 Euro und wird mit 900 Euro gefördert, so Bürgermeister Herbert Pieper.

