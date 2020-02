Beim Sängerkränzchen gibt’s die goldene Stimmgabel

Wahrenholz

Zum traditionellen „ Sängerkränzchen“ hatte der Männergesangverein (MGV) Wahrenholz-Vorhop am Samstagabend auf den Saal des Gasthofes Schönecke eingeladen, der Vorsitzende Uwe Wegmeyer begrüßte dort die aktiven Sänger sowie auch zahlreiche Förderer mit ihren Partnerinnen.

„Seit nunmehr 1901 gibt es bei den Wahrenholzer Sängern dieses jährliche Ballvergnügen, das an Tradition und Wertschätzung bis heute nicht verloren hat“, sagte der Vorsitzende. Er freue sich immer wieder über die gute Beteiligung, bedeute sie doch die Pflege dieser Tradition.

Nach dem schmackhaft angerichteten kalt-warmen Büfett folgte zum Auftakt des Abends die große Polonäse, die traditionell zum Sängerkränzchen dazu gehört und musikalisch von der Band Two Voices mit Lothar Reising umrahmt wurde. Nach zahlreichen Tänzen folgten einige Liedvorträge durch die Sänger unter der Leitung von Rüdiger Vopel, zu denen im Beethovenjahr 2020 auch die Europahymne „Freude schöner Götterfunken, Tochter aus Elysium“ sowie El Paradiso und der Hoch- und Deutschmeister Regimentsmarsch gehörten.

Ehrung und Einlagen

Anschließend folgte die Verleihung der goldenen Stimmgabel, die von Arthur Pomereinke an Hennig Mispelhorn übergeben wurde und Ausdruck des Danks für dessen Treue zum MGV ist. Im Laufe des Abends folgte mit dem Auftritt des kleinen Chörchens „L286“ unter anderem mit dem Gassenhauer Santo Domingo ein weiterer Höhepunkt. Und zu späterer Stunde rundete ein lustiger Sketch, den der Sangesbruder Heinrich Bente vorbereitet hatte, die Einlagen ab.

Bei traumhafter Stimmung wurde getanzt und bei angeregten Gesprächen bis in die frühen Morgenstunden fröhlich gefeiert. Fazit: „Auch dieses Sängerkränzchen hat den vielen Teilnehmern viel Spaß und Freude bereitet und wird in die Historie des MGV Wahrenholz-Vorhop eingehen!“, so Wegmeyer.

Von Hans-Jürgen Ollech