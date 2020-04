Barrierefreier Bahnhofsausbau dauert länger als geplant

Wahrenholz

Die Arbeiten zum barrierefreien Ausbau des Wahrenholzer Bahnhofs laufen. Doch die Bahn hat auch eine Hiobsbotschaft parat: Wegen unvorhersehbarer Schwierigkeiten werden sie länger dauern als bisher geplant. Derzeit geht die Bahn davon aus, dass Streckensperrung und Schienenersatzverkehr auf der Strecke zwischen Gifhorn-Stadt und Wittingen noch bis zum 10. Mai gelten werden (Infos unter www.erixx.de).

„Aufgrund schlechter Bodenverhältnisse, die aus den Baugrundgutachten nicht ersichtlich waren, ist in Wahrenholz ein großräumiger Bodenaustausch nötig. Außerdem muss auch das Stellwerksgebäude aufwändiger als geplant gesichert werden. Eine Verlängerung der Streckensperrung zwischen Gifhorn-Stadt und Wittingen ist auf Grund dieser Umstände leider unvermeidbar, ebenso der Schienenersatzverkehr. Die Aufnahme des Stundentaktes auf der Strecke Braunschweig – Gifhorn – Uelzen ab Dezember 2020 ist dadurch jedoch nicht gefährdet“, teilte dazu eine Bahnsprecherin auf AZ-Anfrage mit.

Anzeige

Schon mehrfach verschoben

Der Bahnhof wird seit dem 21. März im Rahmen des bundesweiten Zukunftsinvestitionsprogrammes (ZIP) modernisiert. Ein erster für 2018 geplanter Baustart war verschoben worden, weil Anwohner wegen des zu erwarteten Lärms während der Nachtarbeiten ein Lärmgutachten gefordert hatten. Das lag schließlich vor, und: „Die tatsächlich aufgetretene Lärmimmission lag deutlich unter der prognostizierten Lärmimmission“, erklärte die Bahnsprecherin. Auch der dann für Oktober 2019 geplante Baustart klappte nicht – Mitte September gab es eine letzte Begehung der Anlage, bei der festgestellt wurde, dass die Elektrotechnik für die Signalanlagen im Bahnhofsbereich erneuert werden musste – aus sicherheitstechnischen Gründen vor dem barrierefreien Umbau.

Für den geplanten Stundentakt

Die Kosten von rund drei Millionen Euro für den Ausbau in Wahrenholz tragen der Bund, das Land und der Regionalverband Großraum Braunschweig. Wahrenholz wird als Kreuzungsbahnhof für den ab Dezember 2020 geplanten Stundentakt der Regionalbahn 47 fit gemacht. Ein neuer Mittelbahnsteig mit neuer Zuwegung und geänderten Signalstandorten ermöglicht, dass künftig gleichzeitige Züge aus beiden Richtungen einfahren können. Der neue 140 Meter lange Mittelbahnsteig erhält eine Höhe von 55 Zentimetern, die zu den von Erixx eingesetzten LINT 54-Triebwagen passt. So können die Fahrgäste niveaugleich ein- und aussteigen. Der Bahnsteig mit künftig bis zu 5,80 Metern Breite wird mit taktilen Leitlinien für Sehbehinderte und zeitgemäßer LED-Beleuchtung ausgestattet. „Das Bahnhofsumfeld hat die Gemeinde Wahrenholz bereits hergerichtet, so dass ab Ende 2020 eine sehr gut ausgestattete Gesamtanlage vorhanden sein wird“, erklärt die Bahnsprecherin.

Arbeiten auch am Bahnhof Knesebeck

Außerdem wird zeitgleich am Bahnhof Knesebeck der vorhandene Außenbahnsteig erneuert. Auch hier wird die Bahnsteighöhe angepasst, ein neuer Wetterschutz errichtet und eine moderne Beleuchtungsanlage installiert, das Anschlussgleis der Firma Butting wird auf einer Länge von 50 Metern verschwenkt. Die Maßnahmen in Knesebeck kosten rund 1,7 Millionen Euro.

Von Thorsten Behrens