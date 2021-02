Wahrenholz

Helfen und die Öffentlichkeit sensibilisieren: Das wollen die Hospizarbeit Gifhorn und die Bäckerei Meyer gemeinsam erreichen. Durch den Verkauf von Cupcakes soll auf den Kinderhospiztag aufmerksam gemacht werden. Ein Teilerlös macht die Schulung neuer Sterbebegleiter möglich.

Seit 2006 findet immer am 10. Februar der Tag der Kinderhospizarbeit statt. Initiator ist der Deutsche Kinderhospizverein. Der Tag soll auf die Situation lebensverkürzend erkrankter Kinder und deren Familien aufmerksam machen sowie in der Gesellschaft ein Bewusstsein für die Arbeit der Kinderhospize schaffen. „In den vergangenen Jahren haben wir uns mit einem Info-Stand in der Fußgängerzone daran beteiligt, doch Corona macht uns da momentan leider einen Strich durch die Rechnung“, sagt Ingrid Pahlmann, Vorsitzende der Hospizarbeit Gifhorn.

Nicht aus Blickwinkel verschwinden

„Auch in der Pandemie ist es wichtig, dass unser Engagement nicht aus dem Blickwinkel der Öffentlichkeit verschwindet“, ist Pahlmann froh über die Unterstützung des Wahrenholzer Unternehmens. Gerade die Sterbebegleitung von Kindern stelle für den Verein immer wieder eine große Herausforderung dar, weiß die Bundestagsabgeordnete.

Leckeres Backwerk: Mit dem Verkauf von Cupcakes unterstützt die Wahrenholzer Bäckerei Meyer die Schulung und Arbeit von Helferinnen Helfern im Kinderhospiz-Bereich. Quelle: Michael Franke

„Bereits ausgebildete Erwachsene müssen mit einem zusätzlichen Schulungsmodul auf diese Aufgabe vorbereitet werden“, berichtet Pahlmann. „Momentan haben wir gerade einen Säugling in der Begleitung, einem anderen Kind helfen wir seit Jahren“, geht die Vorsitzende auf die schwierige Arbeit des Vereins ein. Dabei dürfe der Focus der Begleiterinnen und Begleiter nicht nur auf dem schwer erkrankten Kind liegen. Hilfe würde auch Geschwisterkindern und Eltern angeboten.

Schulung neuer Begleiter

Durch die Cupecake-Aktion einen wichtigen Beitrag leisten, um die Hospizarbeit in Stadt und Kreis Gifhorn weiter voranzubringen: Pahlmann freut sich über die Hilfe der Wahrenholzer Heide-Bäckerei. Die Einnahmen aus dem Verkauf der kleinen Kuchen ermöglichten die Schulungen neuer Sterbebegleiter. „Wir hoffen darauf, dass wir entsprechende Kurse im Spätsommer oder im Frühherbst anbieten können“, sagt Pahlmann, die dem Verein bereits seit Mitte 2018 vorsteht. Infos zu den Kursen gibt’s unter 05371-9907901.

„Eine Herzensangelegenheit“

„Das Projekt ist uns eine Herzensangelegenheit“, erklärt Marcell Meyer, Junior-Chef der Heide-Bäckerei. „Die Hospizarbeit und insbesondere die Kinderhospizarbeit muss mehr in die Öffentlichkeit gebracht werden“, so Meyer. In den Filialen im Gifhorner Raum würden die leckeren Cupcakes – Buttercreme mit Vanille-Geschmack machen sie zu einer ganz besonderen Leckerei – ab dem 10. Januar verkauft. „Zum Stückpreis von 1,50 Euro, jeweils 75 Cent gehen an Gifhorns Hospizarbeit“, erklärt Marcell Meyer. Das Hilfsprojekt laufe eine Woche lang. Danach werde der Geldbetrag übergeben.

Engagement für die Kleinen

„Es ist nicht das erste Mal, dass wir unsfür Institutionen in Stadt und Kreis Gifhorn engagieren“, so Meyer. Dabei habe das Unternehmen besonders Hilfe und Unterstützung für Kinder im Blick.

Von Uwe Stadtlich