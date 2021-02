Wahrenholz: Bäckerei Meyer übernimmt Landbäckerei Bosselmann mit 21 Filialen

Wahrenholz

Die Familien-Handwerksbäckerei Meyer aus Wahrenholz und Bosselmann – die Landbäckerei aus Langenhagen trotzen der Corona-Pandemie und schaffen vereint sichere Arbeitsplätze. Dies teilten am Dienstag deren Inhaber Herbert Meyer (64) und Dr. Gerhard Bosselmann (64) mit. Nach der Fusion wird das Unternehmen 101 Filialen, eine moderne Produktionsstätte sowie rund 1000 Mitarbeiter haben.

Herbert Meyer Quelle: In Puncto Design

Die Bäckerei Meyer aus Wahrenholz ist eine traditionelle, alt eingesessene Bäckerei in der dritten Generation, die 1925 in Eschede gegründet wurde und seit 1928 in Wahrenholz ansässig ist. Mit Betriebswirt Marcell Meyer (29) wird diese Geschichte als Familienbetrieb erfolgreich fortgeführt. Das Unternehmen betreibt derzeit von Lüneburg bis Braunschweig 80 Filialen mit etwa 800 Mitarbeitern und investiert zurzeit erhebliche Mittel in eine neue, moderne Backstube in Wahrenholz. Bosselmann – die Landbäckerei aus Langenhagen ist im Raum Hannover und Hildesheim ansässig und zählt aktuell rund 200 Mitarbeiter in 21 Filialen.

Marcell Meyer Quelle: In Puncto Design

Die Kunden beider Unternehmen können sich bereits jetzt freuen und neben ihren altbewährten Spezialitäten Neues entdecken. „Wir haben so viele Synergieeffekte“, so Dr. Gerhard Bosselmann „Die Bäckerei Meyer steht für wundervolles Brot und Kuchen vom Lande in höchster Vollendung, Bosselmann hat sich mit seinem Feingebäck und den köstlichen Snacks einen Namen gemacht.“

„Gerade die Sicherheit der Arbeitsplätze meiner Mitarbeiter in diesen schweren Zeiten war mein Hauptanliegen und meine Verpflichtung. Dies ist uns gelungen – eine große Freude für die Bosselmann-Mitarbeiterfamilie. Es war auch immer mein Ziel, ein Unternehmen zu finden, mit dem einfach von der ersten Sekunde an die Atmosphäre stimmt, das eben kein Konzern oder eine Großbäckerei ist und den gleichen Wert auf regionale Lieferanten, Transparenz, Qualität, Kontinuität und Ehrlichkeit legt. Dies ist mit der Bäckerei Meyer garantiert. Wir kennen und vertrauen uns schon seit über 20 Jahren“, so Dr. Gerhard Bosselmann.

Gerhard Bosselmann Quelle: Bosselmann

Die Verschmelzung wird nun in Ruhe vorbereitet und zum Jahresende durchgeführt, die Arbeitsplätze sind gesichert, betonen die beiden Unternehmer. „Wir wollen als Familienunternehmen weiter zusammenhalten und heißen die Mitarbeiter von Bosselmann herzlich willkommen – meine Frau, mein Sohn und ich freuen uns auf das persönliche Kennenlernen“, sagt Herbert Meyer.

Mittelpunkt des neu strukturierten Unternehmens wird die neue Produktionsstätte der Bäckerei Meyer in Wahrenholz sein. Im Herbst 2021 soll der Betrieb im Neubau aufgenommen werden. Auf 2,8 Hektar entstehen die neuen Produktionsstätten, in die Familie Meyer rund 13,5 Millionen Euro inklusive Grundstückskauf investiert.

