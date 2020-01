Assistenzhund für Tim – Spendenaktion ist erfolgreich angelaufen

Wahrenholz

Freunde aus Augsburg sind mit im Boot, Realschüler aus Wesendorf organisieren einen Laternenumzug, das Nikolaus-Festkomitee in Wahrenholz spendet den Erlös vom Waffelverkauf, Edeka kündigt an, Pfand-Bons zu sammeln – die Aktion „Assistenzhund für Tim“ läuft. Rund 5000 Euro sind laut Nicole Brammerloh, Mutter des vierjährigen Jungen, mittlerweile auf dem Spendenkonto eingegangen. Unzählige Menschen wollen offenkundig dabei helfen, dass der Wunsch der Mutter nach einem Assistenzhund für ihren vierjährigen Sohn erfüllt wird. Denn Tim leidet seit der Geburt am Down-Syndrom, an einem Herzfehler, und ihm wurden auf beiden Augen wegen eines grauen Stars Kunstlinsen implantiert.

Ausbildung kostet 26.000 Euro

Anlass für Nicole Brammerloh, sich nach eingehender Beratung um einen Assistenzhund für Tim zu kümmern. Einen Hund, der den Vierjährigen zu Hause und genauso bei Ausflügen unterstützt und ihm Sicherheit gibt, denn der kleine Junge reißt sich oft spontan los und läuft davon. „Ein Assistenzhund würde ihn aufspüren“, weiß Nicole Brammerloh von Ulrich Zander, Fachausbilder für Assistenzhunde in Rostock. Dem Profi zufolge holen Assistenzhunde familiäre Hilfe und sorgen für Ruhe durch Körperkontakt. Zander spricht dabei von der „Autismusleine“, die laut Nicole Brammerloh „Tim und den Assistenzhund verbindet“. Die Tiere werden dafür zwei Jahre ausgebildet. Das kostet viel Geld: 26.000 Euro, eine Summe, die die allein erziehende Mutter nicht aufbringen kann.

Aktion für Tim: Mit einem großen Laternenumzug durch den Ort machten die Schüler der fünften bis siebten Klassen der OBS Wesendorf deutlich, dass sie dem vierjährigen Tim helfen möchten. Quelle: Hans-Jürgen Ollech

Viele Ideen für Spendenaktionen

Die Spendenaktion soll helfen. Nicole Brammerloh hat bereits viel Unterstützung erfahren. „Freunde haben die Aktion bei Facebook eingestellt“, berichtet sie. Im Rahmen einer Nikolausaktion in Weißenberge wurden Waffeln verkauft – der Erlös kam in den Spendentopf. Weiterhin waren Mutter und Sohn von der Realschule Wesendorf zu einem Laternenumzug eingeladen. Sie freute sich über das Engagement der Schüler: „Im Anschluss wurden Punsch und Waffeln zu Gunsten der Aktion verkauft.“ Tolles Resultat: Es kamen 1750 Euro zusammen. Und der Betreiber des Edeka-Marktes in Wahrenholz hat angekündigt, die Pfand-Bons ab 1. Januar für die Aktion zu sammeln. Nicole Brammerloh und Tim waren auch aktiv: „Wir haben Flyer gedruckt und Firmen angeschrieben“, sagt die Mutter. Dabei hat Tim geholfen. „Wir haben die Schreiben mit Fingerfarbe bemalt“, lächelt sie. Schön bunt wurden dabei nicht nur die Briefe, „sondern auch das Kind, und unsere Klamotten sowieso“.

Unter dem Stichwort „Assistenzhund Maja für Tim“ wurde ein Spendenkonto bei der OstseeSparkasse Rostock eingerichtet, IBAN DE 18 1305 0000 0201 1056 67.

Von Hilke Kottlick