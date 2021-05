Wahrenholz

Die Pandemie hat den Schützinnen und Schützen in Wahrenholz erneut einen dicken Strich durch die Rechnung gemacht. Das 390. Fest ist flach gefallen und auch das Kinderschützenfest-Jubiläum kann nicht gefeiert werden. Trotzdem gibt’s für alle eine tolle Überraschung.

„Eigentlich würden wir jetzt ganz groß feiern, doch es klappt erneut nicht“, sagt Vorsitzender Rolf-Dieter Schulze – und ist darüber traurig, dass nun schon zum zweiten Mal das Schützenfest wegen der Corona-Pandemie ins Wasser fällt. Die ideenreiche Schützengesellschaft habe jedoch auch in diesem Jahr wieder ein sogenanntes „Alternativ-Paket“ als Trost auf den Weg gebracht, so Schulze.

Unterstützer für Projekt

Als Unterstützer für das Projekt habe man die Wittinger Privat-Brauerei, die Heide-Bäckerei Meyer sowie die Schaustellerfamilie Müller ins Boot geholt, erläutert der Vorsitzende. Insgesamt wurden per Vorbestellungen durch die Mitglieder der Schützengesellschaft genau 310 Kisten Wittinger Pils mit jeweils zwei zusätzlichen Flaschen Biobier – von der Wittinger Brauerei gestiftet - am Freitagnachmittag zur Abholung im Schützensaal vorbereitet und anschließend ausgegeben.

Besondere Brötchenart

Zu jeder Kiste Bier kam noch eine große Tüte mit Popcorn und gebrannten Mandeln von Schaustellerfamilie Müller dazu. Die Heide-Bäckerei Meyer beteiligte sich mit einer Spezialität – pro Kasten gab’s eine Tüte mit „Heidewittger“. Dabei handelt es sich um eine besondere Brötchenart, die als Zutat mit Wittinger Bier statt mit Wasser zubereitet und anschließend gebacken wird. Ferner gehört zu jedem Alternativ-Paket eine „Tigerbrezel“, die zum Bier besonders gut passt und hervorragend schmeckt.

Zudem hat die Schützengesellschaft jedem Interessenten noch einen kleinen Schnapskrug mit Kordel und der Aufschrift „Füreinander einstehen – gemeinsam seit 1631“ dazu gepackt. „Das ganze Paket kostet 25 Euro plus Pfand und wird damit zum Selbstkostenpreis an die Mitglieder ausgegeben“, erläutert der Vorsitzende.

Auch an die Kleinen gedacht

Im Rahmen des 100-jährigen Kinderschützenfestes lief unter den Kleinen im Ort ferner ein Malwettbewerb. Es ging um die schönsten Königsscheiben. Deshalb gibt es für den Schützennachwuchs insgesamt zehn Überraschungspakete, die im Rahmen einer Verlosung an die Mädchen und Jungen ausgegeben werden. Unter den „Paket-Bestellern“ wird dann eine weitere Verlosung durchgeführt, die den ersten drei Siegern je 100 Euro, den zweiten drei Glücklichen je 50 Euro und den dritten Auserwählten je 20 Euro beschert.

Bevor die zahlreichen Vorstandsmitglieder am Freitagmittag die Alternativ-Pakete im Schützensaal zusammenstellten, fand vorab – selbstverständlich unter Einhaltung der Corona-Regeln – an den Ehrenmalen in Betzhorn und Wahrenholz die traditionelle Kranzniederlegung durch den Vorstand statt.

Von Hans-Jürgen Ollech