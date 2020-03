59-Jähriger verletzt Polizistin bei Gerangel

Wahrenholz

Bei einem Gerangel nach der Durchsetzung eines Hausverbots verletzte ein betrunkener Mann am Dienstagmorgen gegen 10 Uhr in Wahrenholz eine Polizeibeamtin. Ort des Geschehens war der Edeka-Markt an der Hauptstraße. Ein alkoholisierter 59-Jähriger aus dem Ort wollte trotz Aufforderung durch das Personal und bestehenden Hausverbots den Supermarkt nicht verlassen. Aus diesem Grund riefen die Angestellten des Marktes die Polizei zu Hilfe. Einer Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Gifhorn gelang es, den Widerstand leistenden Mann zu überwältigen. Bei dem Gerangel zog sich eine 26-jährige Polizeikommissarin leichte Verletzungen zu. Der 59-Jährige wurde zur Blutentnahme ins Klinikum nach Gifhorn gebracht und anschließend dem Gewahrsam in der Hindenburgstraße zugeführt. Gegen den Wahrenholzer wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet, unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Hausfriedensbruchs.

