CDU und SPD gehen mit einem gemeinsamen Kandidaten in die Wahl zum neuen Wesendorfer Samtgemeindebürgermeister: Der parteilose Rolf-Dieter Schulze aus Wahrenholz wird im kommenden September gegen Amtsinhaber René Weber antreten. Politik und Verwaltung sind für den 57-Jährigen Neuland. Einen Nachteil sieht er darin aber nicht.

Rolf-Dieter Schulze arbeitet seit 2012 als selbstständiger Trainer und Berater in der Metallindustrie. Zuvor war er drei Jahre Niederlassungsleiter und Geschäftsführer im MDAX-Konzern Klöckner Stahl- und Metallhandel sowie bis 2008 in verschiedenen Positionen bei Butting in Knesebeck beschäftigt, zuletzt als Verkaufsleiter Rohrtechnik. „Ich habe keine Angst vor dem Wechsel“, sagt der verheiratete Vater von zwei Söhnen, der selbst überrascht war, als das Angebot von CDU und SPD kam. Aber er sagt: „Ich liebe Herausforderungen.“

Parteien und Kandidat wollen die Kommunikation zwischen Rathaus, Politik und Mitgliedsgemeinden fördern

Die vordringlichste Aufgabe sehen CDU, SPD und Schulze darin, einen Kulturwandel in der Zusammenarbeit zwischen Rathaus, Parteien und Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde zu fördern – hin zu mehr Kommunikation und Gemeinsamkeit. Zudem will Schulze innerhalb des Rathauses ein vertrauensvolles, kommunikatives und teamförderndes Arbeitsklima fördern. Er sagt: „Ich bin ein Mannschaftsspieler.“ Und zudem ein Pragmatiker mit Ideenreichtum, der es liebe zu organisieren. Das habe er in der Samtgemeinde unter anderem als Vorsitzender des Wahrenholzer Schützenvereins gezeigt.

Schulze setzt sich für eine wertschätzende und vertrauensvolle Zusammenarbeit unter anderem mit Kindertagesstätten, Schulen und den Feuerwehren ein, er will Vereine und das Ehrenamt fördern, Projekte für verschiedene Altersgruppen entwickeln, neue Ideen in die Haushaltsplanung einbringen und transparente Entscheidungskriterien für Großprojekte schaffen.

Ende November hatte die CDU René Weber die Unterstützung entzogen

„ Rolf-Dieter Schulze ist in der Samtgemeinde bekannt und anerkannt als jemand, der Verantwortung übernimmt und Dinge umsetzen will“, begründet CDU-Samtgemeindeverbandsvorsitzender Herbert Pieper die Entscheidung für den 57-Jährigen. Durch seine berufliche Erfahrung und soziale Kompetenz qualifiziere er sich als Kandidat für das Amt des Samtgemeindebürgermeisters. Erst Ende November hatte die CDU bekannt gegeben, Amtsinhaber René Weber nicht mehr zu unterstützen.

Schulze habe während seiner bisherigen beruflichen Laufbahn gezeigt, dass er Verantwortung übernehmen kann und übernehmen will, ergänzt der Vorsitzende des SPD-Ortsvereins Tobias Heilmann. „Und er will gemeinsam mit der Politik nach Lösungen suchen und Dinge umsetzen“, ergänzt Heilmann.

