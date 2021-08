Wesendorf

Solide wirtschaften und die Kinderbetreuung ausbauen: Das hat sich René Weber für die kommende Amtszeit vorgenommen, wenn die Wählerinnen und Wähler in der Samtgemeinde Wesendorf den Parteilosen als Bürgermeister wieder wählen.

Wann und wo sind Sie geboren?

Ich bin am 9. Januar 1965 in Hagen/Westfalen geboren

Familienstand/Kinder?

Ledig, keine Kinder

Seit wann sind Sie politisch aktiv?

Ich gehöre keiner Partei an, sondern habe als Samtgemeindebürgermeister aus der Natur der Sache im politischen Raum zu agieren.

Was ist die Motivation für Ihre Kandidatur?

Das ist mein Beruf und meine Berufung, wobei ich mir auch viele andere Tätigkeiten vorstellen kann. In der Vergangenheit hatte ich auch Unterrichte und Fortbildungen erteilt.

Welche Hobbys haben Sie?

Radfahren, Schwimmen, Philosophie

Welches Buch/welche Zeitschrift liegt auf Ihrem Nachttisch?

„Wir wissen mehr als unser Gehirn“ von Stanislav Grof u.a.

Worüber können Sie lachen?

Über mich selbst, zufällige Situationskomik, Markus Krebs

Was macht Sie traurig?

Wenn Eigennutz das Handeln der Menschen bestimmt.

Bauland in der Samtgemeinde: Wie sehen Sie die weitere Entwicklung, und was muss dabei beachtet werden?

Baulandausweisung ist Aufgabe der Mitgliedsgemeinden. Eine Einmischung der Samtgemeinde wäre ein Verstoß gegen das kommunale Selbstverwaltungsrecht. Der Samtgemeinde bleibt die rechtliche und fachliche Beratung. Ich selbst empfehle unseren Mitgliedsgemeinden seit Jahren, auch die Innenentwicklung voranzutreiben, indem sie unter anderem Baulücken schließen und Nachnutzungskonzepte für frei werdende Liegenschaften erarbeiten. Das sind im Übrigen Ziele des Dorferneuerungsprogramms für Wahrenholz, Schönewörde, Groß Oesingen und Ummern.

Was ist aus Ihrer Sicht in Sachen Kinderbetreuung und Schullandschaft in den kommenden Jahren am dringendsten zu erledigen, und welche Probleme sind dabei aus dem Weg zu räumen?

Seit 2014 haben wir die Kita-Plätze von zirka 450 auf mehr als 700 gesteigert. Auch in Zukunft wird die Sicherstellung der Betreuungsleistung die Samtgemeinde finanziell stark fordern, zumal die Nachfrage nach Dreiviertel- und Ganztagskitaplätzen steigen wird. Die Samtgemeinde wird die Ganztagsgrundschule als freiwilliges Angebot einrichten. Dieses Jahr am Lerchenberg in Wesendorf. 2022 in Wahrenholz und Groß Oesingen. Ich kämpfe gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen vom Städte- und Gemeindebund für eine Kostendeckung durch das Land.

Welche Ausgaben kommen aus Ihrer Sicht in den kommenden fünf Jahren auf die Samtgemeinde zu, und wie kann diese das finanziell stemmen, ohne sich zu verschulden oder die Gemeinden stärker zu belasten?

Von ursprünglich zirka fünf Millionen Euro Verschuldung 2007 sind aktuell nur noch knapp über 900 000 Euro existent. Wir werden sowohl in die Digitalisierung der Schulen als auch ins Feuerwehrwesen massiv investieren. Bei kurzfristigen Herausforderungen haben wir Flexibilität und Ideenreichtum bewiesen. Die liquiden Mittel zeigen, wie solide gewirtschaftet wurde. So werden wir auch die Zukunft gestalten; unter anderem auch, indem wir für unsere Projekte Fördergelder einwerben.

Von Dirk Reitmeister