Sportverein fragt Bürger nach Wünschen für den Ort

Wagenhoff

Kneipen und Einkaufsmöglichkeiten fehlen in Wagenhoff. Aber es gibt den Kindergarten, einen Jugendtreff, Schützenverein, Sportverein, Spielmannszug, SoVD, die Jagdgenossen, den HSV-Fanclub, einen großen Spielplatz. Und rund 1700 Einwohner. Doch was fehlt denen eigentlich noch? Das will der Sportverein von den Wagenhoffern wissen. Und hat deswegen an rund 400 Haushalte dreiseitige Fragebögen verteilt. Der zweite SV-Vorsitzende Heiko Hagedorn erklärt im AZ-Gespräch, was dahinter steckt.

„Die Idee zu dieser Aktion hatte unser langjähriges Mitglied Kevin Hoffmann. Ursprünglich ging es darum, die Wagenhoffer zu fragen, für welche Werte der Sportverein für sie steht, ob wir mit unseren Angeboten dem Bedarf im Ort nachkommen und ob wir der Bedeutung eines Sportvereins in der dörflichen Gemeinschaft gerecht werden.“ Anlass für diese Überlegungen: natürlich die Corona-Pandemie. Besuch auf dem Spielplatz, Osterfeuer, Maibaum aufstellen, Schützenfest, Sport in Gesellschaft – alles gestrichen. „Was bleibt da noch, und wie können wir die Lücken füllen?“, fragt Hagedorn.

Corona-Hilfe aus dem Ort für den Ort

Mit den Antworten aus der Umfrage wollten die Sportler ein zukunftsfähiges Sport- und Freizeit-Konzept für den Sportverein erarbeiten und umsetzen – doch es wurde mehr daraus. „Wir haben im März gemeinsam mit den Schützen eine kleine Corona-Hilfe für Wagenhoff gestartet. Es ging um Einkäufe für gefährdete Haushalte, um Rat in dieser besonderen Situation. Bisher waren wir etwas mehr als 20 Mal einkaufen – und haben dabei erkannt, dass es Bedarf für Angebote, für Vernetzung über den Sport hinaus gibt.“ Also wurde die Fragebogenaktion ins Leben gerufen, am Wochenende wurden die Schreiben in Wagenhoff verteilt.

Und jetzt hoffen die Initiatoren auf möglichst viele Antworten bis Ende Juli. „Dann werten wir aus, und auch da kooperieren wir wieder mit dem Schützenverein. Schließlich geht es um den Ort, um unser Zusammenleben“, betont Hagedorn, wie wichtig eine Teilnahme möglichst vieler Einwohner sei. Um eine hohe Zahl an Rückläufen zu erhalten, sei die Umfrage anonym – damit sich jeder trauen kann, teilzunehmen und offen und ehrlich zu antworten. „Ich denke, wir erhalten Anregungen, die wir kurzfristig umsetzen können, und solche, für die wir einen langen Atem brauchen“, sagt Hagedorn. Je nach Bedarf wolle man auch die Gemeindeverwaltung ins Boot holen. Wagenhoff soll möglichst dicht vernetzt werden – zum Wohle der Einwohner.

Sportwoche in neuer Aufmachung

Ein erstes Ergebnis haben die Überlegungen zur zukünftigen Ausrichtung des Sportvereins laut Hagedorn bereits gebracht. „Statt der Sportwoche wird es künftig die Open-SV-Days geben, bei denen wir uns dem Dorf mit allen unseren Angeboten vorstellen.“ Derartige Maßnahmen sollen zur Stärkung und zum Ausbau der Vereine beitragen – und zur Identifizierung der Wagenhoffer Bürger mit den Vereinen. Vorgenommen wird die Neuausrichtung bei den Sportlern zudem von einem neuen Vorstand. „Wir hatten im Februar unsere Mitgliederversammlung. Da haben wir keinen vollzähligen Vorstand gefunden. Aber jetzt könnten wir alle Posten besetzen, wenn die Mitglieder einverstanden sind und die Kandidaten wählen.“ Das soll möglichst bald bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung geschehen – einen Termin dafür gibt es aber noch nicht.

Von Thorsten Behrens