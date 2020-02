Toter Wolf aus dem Ringelah war ein Problemtier

Wagenhoff

Es war der in Schleswig-Holstein zum Abschuss freigegebene Problemwolf „GW 924m“, der am 6. Januar im Waldgebiet Ringelah westlich von Wagenhoff tot aufgefunden worden ist. Das niedersächsische Umweltministerium hatte am Mittwoch mitgeteilt, dass das Tier tatsächlich bei einem Verkehrsunfall ums Leben kam, der Wolf war überfahren worden.

Es besteht Gewissheit

Eine DNA-Analyse hat Gewissheit gebracht, dass es sich um den männlichen Altwolf gehandelt hat, der in mehr als einem Dutzend Fällen als wolfssicher geltende Zäune überwunden und Schafe gerissen haben soll. Zunächst schlug er um den 20. Oktober herum in Schwochel im Kreis Ostholstein Schafe, anschließend soll er nach Osten weitergezogen sein und dort Ende Oktober bei Grabow südlich von Schwerin Schafe getötet haben. Für die schleswig-holsteinischen Landkreise Segeberg, Pinneberg und Steinburg gab es eine Abschussgenehmigung, die Anfang Dezember außer Kraft gesetzt wurde. In Mecklenburg-Vorpommern hingegen durfte GW 924m nicht geschossen werden.

Spezielles Verhalten

Am 6. Januar dann wurde im Ringelah ein toter Wolf gefunden. Es war der Problemwolf, der mit seinem speziellen Verhalten eine große Herausforderung für Nutztierhalter gewesen ist.

Für den Kreis Gifhorn ist seit dem Monitoringjahr 2017/18 ein Wolfsrudel bei Ehra-Lessien bestätigt. Seitdem gibt es dort 16 bestätigte Welpen. Das Gebiet Ringelah steht derzeit laut Matthias Eichler, stellvertretender Sprecher des niedersächsischen Umweltministeriums, hinsichtlich eines weiteren Rudels unter Beobachtung.

