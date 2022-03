Wagenhoff: Gemeinde muss viel Geld für eine kleine Fläche ausgeben

Wagenhoff

Der Glasfaserausbau in Wagenhoff wird sich erneut verschieben, Bürgermeister Jörg Mantei (Grüne) rechnet mit dem Jahr 2023. Bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderats äußerte er die Hoffnung, dass dann auch gleich das neue Baugebiet „Am Wendelberg“ mit angeschlossen werden kann. Am Sturmwochenende sei die Gemeinde glimpflich davon gekommen, berichtete er, nur die Telefonleitung Am Wendelberg habe es zerrissen.

Einstimmig passierte der Haushaltsplan mit Haushaltssatzung und Investitionsprogramm das Gremium. Bereits im Vorfeld der Sitzung hatte der Verwaltungsausschuss einige wichtige Korrekturen vorgenommen, die in der Ratssitzung nur noch am Rande erwähnt werden mussten. So erinnerte der Bürgermeister daran, dass die digitale Ratsarbeit eingeführt werden soll und jedes Ratsmitglied 600 Euro für die Beschaffung von Hardware bekommt. Wer auch im Samtgemeinderat ist, bekommt jeweils 300 Euro von Gemeinde und Samtgemeinde.

Der Rat der Gemeinde Wagenhoff: Sitzung im Gemeindezentrum. Quelle: Hans-Jürgen Ollech

Teure 140 Quadratmeter an der Einfahrt zum Baugebiet

Im Investitionsprogramm sind weitere 11.000 Euro für die Flutlichtanlage auf dem Sportplatz eingeplant, die ursprünglich geplanten 40.000 Euro reichen nicht. Für den Umbau der barrierefreien Bushaltestellen stehen 30.000 Euro und für den Erwerb eines neuen Gemeindefahrzeuges 20.000 Euro parat. 14.000 Euro kostet der Ankauf von rund 140 Quadratmetern an der Einfahrt in das zukünftige Baugebiet „Am Wendelberg“. Eine Ausgabe, die trotz des hohen Quadratmeterpreises sein müsse, wie Mantei betonte, da ansonsten die Einfahrt in das neue Baugebiet zu eng werde. Eine Summe, die Hartmut Bödecker (CDU) als zu hoch bemängelte. „Wenn wir dem nicht zustimmen, werden wir vielleicht gar nichts mehr bekommen“, befürchtete Mantei. Bei drei Enthaltungen stimmte der Rat dem Ankauf der Fläche zu.

Zur Erschließung des Baugebietes „Am Wendelberg“ wurden 30.000 Euro in den Haushalt eingestellt, um den Planungsauftrag erteilen zu können. Weitere 5.000 Euro sind für einen neuen Elektroschaltschrank am Schützenplatz gedacht. Das Investitionsprogramm der Gemeinde Wagenhoff hat somit einen Umfang von 110.000 Euro.

Die Steuern sollen nicht erhöht werden

Auch wenn im Ergebnishaushalt 971.000 Euro Erträge Aufwendungen von 1,25 Millionen Euro gegenüber stehen und im Finanzhaushalt 905.600 Euro Einzahlungen die Auszahlungen von 1,16 Millionen Euro nicht decken, will der Rat die Steuern nicht erhöhen. Der Haushalt wird aus den Rücklagen ausgeglichen.

Sanierungsbedürftig: Die Asphaltdecke der Straße „Am Wendelberg“. Quelle: Hans-Jürgen Ollech

Bevor die Straßes „Am Wendelberg“ und „Im Wald“ saniert werden, soll eine Asphaltbeprobung stattfinden, um die richtigen Ansätze zur Sanierung zu treffen. Der Rat vertagte die Einführung einer Baumschutzsatzung, da die vorliegende Satzung für eine Großstadt ausgelegt sei, wie Ratsherr Uwe Niebuhr (CDU) meinte. Er meldete Beratungsbedarf an.

Die Fragen der Zuhörenden wurden zum Schluss von Bürgermeister Jörg Mantei beantwortet. So werde es nach jetzigem Stand ein Osterfeuer geben, im neuen Baugebiet seien etwa 40 Bauplätze vorgesehen.

Von Hans-Jürgen Ollech