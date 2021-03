Wagenhoff

Weihnachten ist zwar schon eine Weile her, aber nach dem Fest ist ja irgendwie auch immer vor dem Fest. Und das traf – zumindest, was die Geschenke angeht – jetzt für all jene zu, an die der Erlös der „Wundervollen Weihnachtskutsche Wagenhoff“ verteilt wurde.

Kurzer Rückblick: Am vierten Advent zogen der Weihnachtsmann und sein Elf – sprich Heiko Hagedorn, Vorsitzender des örtlichen Sportvereins, und Sören Wersal – mit einem stimmungsvoll als Rentier geschmückten Auto, natürlich mit einem Geweih auf dem Dach und einer roten Plüschnase auf der Motorhaube durch den Ort. Unter Einhaltung der Corona-Regeln sollten an die Kinder kleine süße Geschenke verteilt werden – als Ersatz für die Weihnachtsfeier im Verein.

505 Euro Spenden eingesammelt und an gemeinnützige Institutionen verteilt

Insgesamt wurden über 80 Schoko-Weihnachtsmänner, sechs Kisten Mandarinen und mehrere Dutzend Äpfel und Bananen sowie 50 kleine Weihnachtsmänner am Stiel verteilt. 30 Familien hatten sich dafür im Vorfeld beim Sportverein um einen Weihnachtsmannbesuch beworben. Aber das Gefährt hielt natürlich auch dort, wo andere Kinder auf der Straße waren und sich über diese Überraschung freuten. Gesponsert hatten diese Aktion übrigens die Firma Hanke und der Rewe-Markt von Volker Jonuscheit aus Gifhorn.

Normalerweise bringt der Weihnachtsmann ja Geschenke, wenn er kommt – in diesem Fall aber bekam er auch so einige Geschenke zurück. Die waren zwar einzeln nicht so groß, aber summierten sich: „Die Wagenhoffer waren mächtig fleißig. Es sind 505 Euro Spenden zusammen gekommen“, freute sich Heiko Hagedorn. Das Geld verschwand im großen Sack – aber nur vorläufig. Denn jetzt gab es eine Bescherung außer der Reihe: Aufgeteilt wurde die komplette Summe auf den Kinderschutzbund Gifhorn, die EFA Lernwerkstatt in Wesendorf sowie das Kindersportfest in Wagenhoff in 2021. Die restlichen Schoko-Süßigkeiten und das Obst wurde dem Kindergarten in Wagenhoff gespendet.

Hoffnung, dass das Kindersportfest in diesem Jahr stattfindet

Kleine Spende, große Wirkung: „Wir haben mit dem Kinderschutzbund abgesprochen, dass wir uns künftig bei sportlichen Veranstaltungen gegenseitig unterstützen wollen. Mit der Lernwerkstatt haben wir die gleiche Absprache getroffen“, freut sich Hagedorn über die beiden neuen Kooperationspartner des SV Wagenhoff. Damit nicht genug: Für das Kindersportfest in Wagenhoff stellt die Hüpfburgmagie von Jürgen Rahmfeld zudem eine Hüpfburg im Wert von 150 Euro zur Verfügung. Rahmfeld hatte mit seiner Frau Carmen das beliebte Wagenhoffer Spielefest 25 Jahre lang ausgerichtet – bis 2013. Da sich keine Nachfolger fanden, belebte er es 2019 neu als Kindersportfest, im vergangenen Jahr dann fiel die Veranstaltung der Corona-Pandemie zum Opfer. „Hoffen wir mal, dass es dieses Jahr wieder steigen kann“, sagte Hagedorn.

Von Thorsten Behrens