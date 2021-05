Wagenhoff

„Nun ist es offiziell, dass das kleine Waldgelände zwischen dem Gemeindezentrum mit Schießstand und der DRK-Kindertagesstätte in Wagenhoff als Waldspielplatz genutzt werden kann“, sagte die Wagenhoffer Bürgermeisterin Claudia Bergmann am Donnerstagvormittag bei der Übergabe der Fläche an die Leiterin der Kita Britta Linke und ihre Stellvertreterin Sabrina Bomball.

Der Schlüssel passt: Karin Single öffnet gemeinsam mit den Kindern die Pforte. Quelle: Hans-Jürgen Ollech

Mit dabei waren auch Samtgemeindebürgermeister René Weber und die Fachbereichsleiterin des DRK-Kreisverbandes Karin Single sowie einige Kinder. Claudia Bergmann und Weber durchtrennten mit den Kindern offiziell das Absperrband und Karin Single öffnete schließlich mit dem Schlüssel die Durchgangspforte, um gemeinsam in den Wald zu schreiten.

Die Gemeinde stellt das Waldgelände kostenlos zur Verfügung

Bereits im Herbst 2018 hatte die Kita-Leitung eine Anfrage an die Gemeinde Wagenhoff gerichtet, ob sie das Waldstück als Spielplatz mit nutzen dürfe. Am 19. November 2018 trug die Bürgermeisterin das Anliegen der Kita-Leitung in öffentlicher Sitzung dem Rat vor. Danach folgten zahlreiche Gespräche zwischen der Gemeinde Wagenhoff, der Samtgemeinde Wesendorf und dem DRK-Kreisverband als Träger. Die Beteiligten kamen schließlich überein, dass die Gemeinde Wagenhoff der Samtgemeinde Wesendorf das Waldgelände kostenfrei zur Verfügung stellt. Die Samtgemeinde Wesendorf akzeptierte das Angebot und änderte den Nutzungsvertrag, und der DRK-Kreisverband sorgte für die Einzäunung des Waldstückes, sodass auch die äußere Sicherheit gegeben ist.

Zudem setzte sich auch Revierförster Florian Roffka für das Projekt ein, kontrollierte den Mischwaldbestand und ließ von den Mitarbeitern der Samtgemeinde Wesendorf Totholz entfernen, sodass keine Gefahr mehr für die Kleinen besteht. Damit hat die DRK-Kita Wagenhoff nun ihren „Waldspielplatz“ direkt vor der Haustür.

„Wir werden den Wald zu allen Jahreszeiten nutzen“

„Das ist heute unser Geburtstagswaldstück, was wir nun für sehr viele Aktivitäten nutzen können“, sagte die Kita-Leiterin und freute sich sehr über diese wunderbare Errungenschaft. „Wir werden den Wald zu allen Jahreszeiten nutzen, um den Kindern eine wirkliche Nähe zur Natur mit den vielen Baumarten, besonderen Wildpflanzen, Vögeln und anderen Tieren näher zu bringen. Wir können viele, schöne Werkstätten entstehen lassen, Buden bauen, Ruhezonen einrichten oder auch Verstecken spielen“, sagte Britta Linke.

Single bezeichnete das wunderbare Waldstück als „Zauberwald“ und freute sich sehr, dass es mit der Einzäunung des Waldstückes so vorbildlich funktioniert habe. Die Kosten dafür übernahm der DRK-Kreisverband. Und Weber lobte die unkomplizierte Übertragung des Waldstückes auf die Samtgemeinde, die nun die Unterhaltung mitzutragen habe. Damit haben die zwei Kita-Gruppen mit ihren zurzeit 43 Kindern einen weiteren Bewegungs- und Begegnungsraum direkt neben der Kita, worüber alle Beteiligten sehr glücklich sind. Die Kinder bedankten sich bei Weber, Bergmann und Single mit einem Blumenstrauß, einem Gläschen selbstgekochter Marmelade und einem Kräuterbrötchen mit Wildkräutern.

Von Hans-Jürgen Ollech