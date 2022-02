Wagenhoff

Kürzlich bereitete der Wagenhoffer Bürgermeister Jörg Mantei der DRK-Kindertagesstätte eine große Freude, indem er den Erzieherinnen und Kindern 34 Nistkästen übergab. Diese sollen nun von den Kindern bemalt, mit einer Nummer versehen und anschließend am Waldspielplatz der Kita und an anderen Plätzen im Ort angebracht werden.

Durch eine Nummerierung finden die Kinder ihren bemalten Nistkasten ganz leicht wieder und können mit ihren Eltern oder Großeltern immer wieder mal nachschauen, was sich dort in ihrem bunten Vogelhäuschen so alles tut. Der Bürgermeister möchte mit der Aktion erreichen, dass die Kinder für die Natur und die heimische Vogelwelt begeistert werden. Denn so werde Natur- und Artenschutz selbstverständlich, sagte Mantei. Die Natur brauche nicht nur die Menschen, sondern die Menschen brauchten auch die Natur, ergänzte der Bürgermeister, der mit dieser Aktion das Interesse der Kinder an der Natur wecken möchte.

Die Nistkästen haben unterschiedlich große Löcher, sodass nicht jede Vogelart die Nistkästen bewohnen kann. Gedacht sind sie für Wintervögel, die auch im Kreis Gifhorn die Winterzeit verbringen und sich mit Blick auf den Nachwuchs im Frühjahr häuslich einrichten möchten. Kita-Leiterin Britta Linke zeigte sich von der Aktion überrascht und begeistert. Auch bei den Kindern, die bei der Übergabe der Nistkästen dabei waren, funkelten vor Freude die Augen.

Von Hans-Jürgen Ollech