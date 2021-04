Wahrenholz

Es war wohl eines der emotionalsten Battles in der aktuellen Staffel der Sat.1-Musikshow „The Voice Kids“. Silbermond-Sängerin Stefanie Kloß war zu Tränen gerührt, auch Alvaro Soler, Michi Beck und Smudo staunten nicht schlecht über den Auftritt der Disney-Gang, wie Moderator Thore Schölermann das Trio aus Niklas (10), Daria (9) und Henriette (10) nannte. Und schließlich bekam die Zehnjährige aus Wahrenholz von ihrem Coach Wincent Weiss den Fast Pass, das direkte Ticket ins Finale. Das steht am kommenden Sonntag, 25. April, bevor (20.15 Uhr auf Sat.1). Wir hatten vorher noch einmal die Gelegenheit, mit Henriette zu sprechen.

Zur Galerie Die Vorbereitungen laufen, die Aufregung wächst: Am Sonntag, 25. April, steht Henriette Stieghan aus Wahrenholz im Finale bei der großen Sat.1-Show The Voice Kids. Hier noch mal ein paar Fotos von ihrem vorigen Auftritt.

Was war bisher dein schönster Moment bei „The Voice Kids“?

Das war auf jeden Fall in den Battles, als Wincent mir gesagt hat, dass ich den Fast Pass fürs Finale kriege.

Meinst du, es kann im Finale noch schöner werden?

Bestimmt. Ich denke, es wird sehr aufregend und richtig, richtig cool.

Was hast du dir denn für das Finale vorgenommen?

Ich möchte mich auf der Bühne freier bewegen und vor allem möchte ich alles sehr genießen.

Lesen Sie auch The Voice Kids: Henriette (10) aus Wahrenholz ist dabei

Hast du damit gerechnet, so weit zu kommen?

Ich habe es die ganze Zeit gehofft, aber geglaubt habe ich es überhaupt nicht.

Den Anstoß, bei „The Voice“ mitzumachen, gab Henriettes Gesangslehrerin

Seit Dienstag ist Henriette mit ihrer Familie in Berlin. Vor der großen Live-Show stehen noch einige Proben an. Die Bühne kennt sie schon von ihren Auftritten in den Blind Audions und den Battles. Doch eine Live-Übertragung ist für die Zehnjährige etwas Neues und Aufregendes. Spannend war für Henriette auch die Zeit zwischen Aufzeichnung und Ausstrahlung der Battles.

Warum wolltest du denn bei „The Voice Kids“ mitmachen?

Ich singe für meine Leben gerne und habe „The Voice“ schon immer im Fernsehen gesehen. Da mitzumachen war schon immer ein Traum von mir. Beim Musikunterricht hat mir letztlich Frau Delliponti (ihre Gesangslehrerin, Anm. d. Red.) den Anstoß gegeben, dass ich mich anmelde.

Der bislang schönste Moment: Henriette bekam in den Battles von ihrem Coach Wincent Weiss den Fast Pass, das direkte Ticket fürs Finale. Quelle: Sat.1/Claudius Pflug

Du trittst am Sonntag ja auch gegen einige Ältere an. Bist du deshalb vielleicht besonders nervös?

Nein, eigentlich nicht! Der Spaß und die Freude dabei zu sein überwiegen.

Du weißt ja jetzt schon seit einigen Wochen, dass du im Finale bist. Wie schwer war es, das für dich zu behalten? Deine Freunde wollten doch bestimmt wissen, wie die Battles gelaufen sind?

Das war für mich das schwerste überhaupt, seine Freude nicht teilen zu dürfen. Meine Freunde und Klassenkameraden haben aber zu mir gesagt, dass sie sich überraschen lassen wollen. Von daher ging es dann eigentlich doch ganz gut.

Henriette sagt: „Live auf der Bühne zu stehen, ist für mich gerade noch unvorstellbar“

Verrätst du uns schon, welches Lied oder welche Lieder zu singen wirst?

Das wird eine Überraschung. Aber ich freue mich sehr auf diese Songs.

Das Finale wird ja die erste Live-Show. Bist du deshalb besonders nervös?

Ich bin schon sehr aufgeregt. Live auf der Bühne zu stehen, ist für mich gerade noch unvorstellbar.

Podcast mit Henriette Der Gifhorner Podcast Hidden G.O.A.T.s hat mit „The-Voice-Kids“-Finalistin Henriette über ihren Auftritt in den Battles und ihre Erlebnisse hinter Kamera gesprochen. Marion Friemel und Chris Pfeiffer haben unter anderem erfahren, dass ihr Coach Wincent Weiss wirklich so nett ist, wie er vor der Kamera auftritt, und dass Alvaro Soler förmlich von Henriette schwärmt. Der Podcast ist ab Mittwoch, 21. April, bei Youtube, Soundcloud, iTunes und auf der Homepage des FBZ Grille unter www.fbz-grille.de zu hören.

Leider darf ja kein Publikum im Studio sein. Macht es das für dich leichter oder schwerer?

Das mit dem Publikum merkt man ehrlich gesagt gar nicht so. Schließlich ist ja das Papplikum da.

Wie bereitest du dich auf deinen großen Auftritt vor?

Ich übe die neuen Lieder, den Text und versuche immer besser zu werden.

In den Battles sang Henriette zusammen mit Niklas und Daria „Ich bin bereit“ aus dem Disney-Film „Vaiana“. Ein wirklich schwerer Song, wie selbst ihr Coach Wincent Weiss zugeben musste. Doch die Drei haben die Aufgabe grandios gemeistert. Deshalb bleibt vor dem Finale nur noch eine Frage.

In den Battles hast du gesungen „Ich bin bereit“. Bist du bereit?

Ich bin total bereit und freue mich wahnsinnig auf das Finale. Immerhin sehe ich dann Wincent Weiss wieder, der ist so unglaublich nett und lustig.

Von Christian Albroscheit