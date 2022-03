Vollsperrung in Wesendorf erst ab Mittwoch

Wesendorf

Anders als ursprünglich geplant beginnt der Bau des Kreisels am südlichen Ortseingang von Wesendorf auf der Kreisstraße 7 erst am Mittwoch, 9. März. Damit verbunden ist eine Vollsperrung der Kreisstraße zwischen Wesendorf und der Krümmekreuzung in Höhe Wagenhoff auf der B4. Wie Wesendorfs Bürgermeister Holger Schulz mitteilt, ist die Ausschilderung der Baustelle nun ab Dienstag, 8. März, geplant, die Vollsperrung soll am Mittwoch um 14 Uhr beginnen. Zeitgleich wird eine Bedarfsampel an der Kreuzung der B 4 mit der L 284 in Betrieb genommen, um das Abbiegen des Umleitungsverkehrs zu vereinfachen, der über die L 284 (Celler Straße) zur B 4 und dann auf der B 4 bis zur Krümme (Einmündung K 7 in die B 4) erfolgt.

