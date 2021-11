Vollsperrung in Wesendorf: Das passiert gerade auf der  Alten Heerstraße

Wesendorf

Die seit dreieinhalb Monaten laufenden Arbeiten an der voll gesperrten Ortsdurchfahrt in Wesendorf kommen voran. Möglichst noch in diesem Jahr sollen die Anlieger deutliche Fortschritte sehen. Doch etwas Geduld brauchen sie noch.

Zwischen dem Kreisel im Ortskern, dem Samtgemeinderathaus und der Schulstraße rollen Bagger über unbefestigtes rotes Gemisch, wo einst Asphalt war. Männer in leuchtendem Orange bringen die neuen Gossen- und Bordsteine in Reih und Glied. Eine Anwohnerin aus einem der Mehrfamilienhäuser schaut über die Baustelle. Beeinträchtigt fühlt sie sich von den Arbeiten und der Sperrung der Alten Heerstraße nicht. Sie komme problemlos nach Hause. „Die Leute müssen ja arbeiten.“

Zur Galerie Vollsperrung der Alten Heerstraße in Wesendorf: Die Ortsdurchfahrt im Zuge der K 7 wird bis Mitte kommenden Jahres zwischen beiden Kreiseln erneuert. Hier ein paar Impressionen.

Entspannt sehen es auch Gewerbetreibende, vor deren Schaufenster die Bauarbeiter gerade die Gossensteine festklopfen. „Es ist schon beeinträchtigend“, sagt Friseur Martin Bley über die Vollsperrung. Aber: „Die Leute erreichen uns trotzdem. Wir parken hinten. Kein Problem.“ Auch Steffen Kriel von Optik Walke bleibt locker. „Klar merkt man die Bauarbeiten. Aber die Arbeiter geben ihr Bestes.“ Die Kunden parkten eben etwas weiter weg und kämen zu Fuß über den immer noch bestehenden Fußweg. „Wir haben die Möglichkeit gehabt, uns darauf einzustellen.“ Auf der Homepage informiere man die Kunden über die Erreichbarkeit. Sowohl Bley als auch Kriel sehen die Notwendigkeit, dass an der wichtigen Ortsdurchfahrt langsam mal etwas gemacht wird.

Der Wasserverband war der erste Akteur

Der Startschuss fiel laut Landkreis Gifhorn, dem Eigentümer der Alten Heerstraße als K 7, am 9. August für den ersten Bauabschnitt. Der reicht vom Kreisel mit Celler Straße und Wittinger Straße bis zur Schulstraße. Nach dem Wegriss der alten Fahrbahn hatte sich als erstes der Wasserverband ans Werk gemacht: Neuer Kanal und neue Trinkwasserleitung waren fällig. Parallel dazu begannen die Straßenbauarbeiten mit der Herstellung der neuen Gossenanlage einschließlich der Regenwasserabläufe, so Stephanie Manske vom Landratsbüro. „Weiterhin wird die Tragschicht aus Schotter abschnittsweise eingebaut.“

Abhängig von der Witterung soll die Gossenanlage in diesen Tagen fertig sein. Nun ist laut Landkreis auch die Gemeinde Wesendorf mit ihrem Part an der Reihe: Sie stellt im Bereich der Gehwege zusätzliche Zufahrten und Zufahrtsverbreiterungen her. „Im Anschluss wird die Fahrbahn im ersten Bauabschnitt wieder mit Schottertragschicht und Asphalt hergestellt“, so Manske. „Diese Arbeiten sollen noch in diesem Jahr abgeschlossen werden, soweit die Wetterlage dies zulässt.“

Das ist der erste von vier Bauabschnitten, die weiteren drei bis zum Kreisel am nördlichen Ortseingang werden sich daran anschließen. Manske: „In allen vier Bauabschnitten wird die Reihenfolge eingehalten, im Einzelnen Ausbau der vorhandenen Fahrbahn, Neuverlegung der Kanäle und Trinkwasserleitung, Wiederherstellung der Asphaltfahrbahn.“

Keine Probleme mit Wetter oder Engpässen bislang

Das gesamte Bauvorhaben soll Mitte nächsten Jahres beendet sein. „Bisher ist eine Unterbrechung aufgrund eines möglichen ,strengen Winters’ nicht einkalkuliert“, sagt Manske. Mit Firmen- oder Materialengpässen habe der Landkreis auch keine Probleme gehabt. „Die aus der Region stammenden Baufirmen besetzen die Baustelle immer mit einer angemessenen Zahl von Mitarbeitern, sodass die Arbeiten zügig voranschreiten. Auch bei der Materiallieferung sind bis jetzt keine Engpässe aufgetreten.“

Es bleibt wohl bei den 2,35 Millionen Euro Kosten

Entwarnung gibt Manske auch bei den bislang geplanten Kosten in Höhe von 2,35 Millionen Euro, die sich Landkreis, Wasserverband und Gemeinde untereinander aufteilen. „Zum jetzigen Zeitpunkt sind keine nennenswerten Abweichungen von der Planung aufgetreten, wodurch der Kostenrahmen bisher eingehalten wird.“

Von Dirk Reitmeister