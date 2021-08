Vollsperrung der L 286 bei Wahrenholz

Wahrenholz

Auf der Landesstraße 286 müssen sich Verkehrsteilnehmer zwischen Wahrenholz und Schönewörde am Montag und Dienstag, 23. und 24. August, auf eine Vollsperrung einstellen. Grund sind Markierungsarbeiten. Wie die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Wolfenbüttel mitteilte, erfolgen die Markierungsarbeiten im Nachgang zu den Sanierungsarbeiten an der Fahrbahn, die im Juli stattgefunden haben. Während der Sperrung erfolgt die Umleitung ab Wahrenholz über die K 103 und K 31 nach Schönewörde sowie umgekehrt. Witterungsbedingte Verzögerungen sind grundsätzlich möglich. Die Landesbehörde bittet die betroffenen Verkehrsteilnehmer und Anwohner um Verständnis.

Von der AZ-Redaktion